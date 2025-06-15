Як не зламатися на співбесіді: поради для тих, хто шукає першу роботу

Не шукайте "роботу мрії" з першої спроби

Твоя перша робота - це старт, який відкриє тобі двері у зовсім інший етап життя. І найперше, що потрібно - знайти місце, де ти хоча б зрозумієш що і до чого, як налаштовані процеси та спробувати свої сили на практиці.

"Пам'ятаєш перше побачення? Долоні спітнілі, слова плутаються, а в голові - мікс із хвилювання і "а що як не сподобаюсь?" Пошук першої роботи - схожа історія. Тільки тут ще треба щось говорити про себе, коли, здається, говорити нема про що (бо досвіду ж немає)", - каже експерт.

Він дає декілька порад тим, хто вперше зайнявся пошуком роботи та готується пройти вперше співбесіду.

Ти не зобов’язаний бути "ідеальним кандидатом"

Це міф. Роботодавці чудово розуміють, що шукають людину, яка буде вчитися і рости, а не "супермена з трьома дипломами та десятирічним досвідом" на позицію стажера.

Навички - це не тільки диплом

Можеш швидко вчитись, вмієш слухати, не боїшся питань, маєш структурне мислення - це вже серйозні козирі. Назви це. Покажи це. Не знецінюй.

Твоє ставлення - це головне

На першій роботі важливіше, наскільки ти мотивований, ніж скільки курсів пройшов. Якщо ти щиро цікавишся сферою, вмієш слухати й не боїшся зізнатися, що чогось не знаєш - тебе помітять.

Не намагайся бути "зручним" на співбесіді

Будь живим. Спокійним. За можливості - з гумором. Запитай про компанію, команду, очікування.

"Так, ти теж обираєш - не лише тебе обирають. І співбесіда - це діалог, а не усний екзамен", - радить фахівець.

Не бійся невпевненості

Більшість новачків переживає, що буде виглядати непрофесійно. Але насправді це й не потрібно, оскільки твоя задача - показати свій потенціал.

"Чесність і готовність вчитися - перевага для будь-якого роботодавця. Не бійся сказати "я не знаю" - чесність завжди краще за вигадку", - каже коуч.

Як розповісти про себе (своє резюме)

Розповідь має бути простою, чіткою і без вигаданого досвіду. Не було ніякої роботи - пиши у резюме і розповідайте про волонтерство, соціальні проєкти, хобі, яке розвиває навички. Додавай цифри, приклади, конкретику.

Працюй над емоціями

Тривога та хвилювання перед співбесідою - це абсолютно нормально. Глибоко дихай. Пропиши у блокноті свої страхи.

"Поговори з друзями або батьками, викладачем, наставником, ментором. Не залишайся з цією напругою наодинці", - рекомендує експерт.

Не здавайся після невдачі

І головне - не здавайся після відмов. Відмова - це не ти "недостойний", це значить, що то просто не твоя точка входу. І це не вирок, а частина процесу. Навіть досвідчені фахівці отримують десятки відмов.

"Перша робота - не про ідеальний старт. А про перший крок. І так, трохи хвилювання - це нормально. Але якщо ти вже читаєш цю статтю - значить, у тебе є головне: бажання діяти. А значить, з цим точно впораєшся", - резюмує Віталій Курсік.