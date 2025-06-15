Як не зламатися на співбесіді: поради для тих, хто шукає першу роботу

Пошук першої роботи може здаватися марафоном, у якому ти ще навіть не знаєш, у якій формі маєш бути. Страх провалу, хвилювання перед співбесідою, сумніви в собі - усе це знайоме кожному, хто тільки-но починає свій шлях у професії. Але цей досвід можна пройти без втрат.
Як пройти першу співбесіду та налаштуватися на успіх при пошуках першої роботи, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.
Твоя перша робота - це старт, який відкриє тобі двері у зовсім інший етап життя. І найперше, що потрібно - знайти місце, де ти хоча б зрозумієш що і до чого, як налаштовані процеси та спробувати свої сили на практиці.
"Пам'ятаєш перше побачення? Долоні спітнілі, слова плутаються, а в голові - мікс із хвилювання і "а що як не сподобаюсь?" Пошук першої роботи - схожа історія. Тільки тут ще треба щось говорити про себе, коли, здається, говорити нема про що (бо досвіду ж немає)", - каже експерт.
Він дає декілька порад тим, хто вперше зайнявся пошуком роботи та готується пройти вперше співбесіду.
Це міф. Роботодавці чудово розуміють, що шукають людину, яка буде вчитися і рости, а не "супермена з трьома дипломами та десятирічним досвідом" на позицію стажера.
Можеш швидко вчитись, вмієш слухати, не боїшся питань, маєш структурне мислення - це вже серйозні козирі. Назви це. Покажи це. Не знецінюй.
На першій роботі важливіше, наскільки ти мотивований, ніж скільки курсів пройшов. Якщо ти щиро цікавишся сферою, вмієш слухати й не боїшся зізнатися, що чогось не знаєш - тебе помітять.
Будь живим. Спокійним. За можливості - з гумором. Запитай про компанію, команду, очікування.
"Так, ти теж обираєш - не лише тебе обирають. І співбесіда - це діалог, а не усний екзамен", - радить фахівець.
Більшість новачків переживає, що буде виглядати непрофесійно. Але насправді це й не потрібно, оскільки твоя задача - показати свій потенціал.
"Чесність і готовність вчитися - перевага для будь-якого роботодавця. Не бійся сказати "я не знаю" - чесність завжди краще за вигадку", - каже коуч.
Розповідь має бути простою, чіткою і без вигаданого досвіду. Не було ніякої роботи - пиши у резюме і розповідайте про волонтерство, соціальні проєкти, хобі, яке розвиває навички. Додавай цифри, приклади, конкретику.
Тривога та хвилювання перед співбесідою - це абсолютно нормально. Глибоко дихай. Пропиши у блокноті свої страхи.
"Поговори з друзями або батьками, викладачем, наставником, ментором. Не залишайся з цією напругою наодинці", - рекомендує експерт.
І головне - не здавайся після відмов. Відмова - це не ти "недостойний", це значить, що то просто не твоя точка входу. І це не вирок, а частина процесу. Навіть досвідчені фахівці отримують десятки відмов.
"Перша робота - не про ідеальний старт. А про перший крок. І так, трохи хвилювання - це нормально. Але якщо ти вже читаєш цю статтю - значить, у тебе є головне: бажання діяти. А значить, з цим точно впораєшся", - резюмує Віталій Курсік.
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