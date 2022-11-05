Як зима вплине на перебіг бойових дій: оцінка ISW

Перебіг подальших бойових дій на території України залежить від того, якою буде ця зима.
Про це розповіла аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко в інтерв'ю РБК-Україна.
"Зима - дуже цікавий період, чи буде вона суворою чи м'якою. За нашими оцінками, бойові дії взимку зазвичай інтенсифікуються, коли земля замерзає. Якщо ви подивитися на знімки з Бахмута, які постять росіяни, їх танки вкриті брудом, дороги дуже розкислі", - сказала Степаненко.
Вона зазначила, що якщо зима буде суворою, бойові дії стануть інтенсивнішими з кінця грудня до лютого. Якщо зима буде м'якою, інтенсивність зменшиться з цих причин.
Крім того, ситуація з розкислою землею б'є по росіянах набагато більше, ніж по українцям. Російські війська демонструють у такому разі меншу мобільність, коли переміщуються не дорогами. Ми бачили подібне у лютому-березні, коли вони намагалися просуватися саме дорогами і це дозволяло людям їх відстежувати.
"Отже, все залежить від того, якою буде зима", - підсумувала аналітик.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в ISW прогнозують, що ЗСУ до кінця цього року можуть взяти під свій контроль правобережжя Херсонської області. А от щодо самого звільнення міста Херсон - ситуація більш не зрозуміла, бо поки важко спрогнозувати що саме робитимуть росіяни.
Також раніше ми писали, що аналітик ISW Катерина Степаненко вважає, що Путін досі націлений на захоплення всієї України.
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