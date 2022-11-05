UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зима вплине на перебіг бойових дій: оцінка ISW

Фото: Як зима вплине на перебіг бойових дій (unian)
Автор: Мілан Лєліч, Тетяна Степанова

Перебіг подальших бойових дій на території України залежить від того, якою буде ця зима.

Про це розповіла аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зима - дуже цікавий період, чи буде вона суворою чи м'якою. За нашими оцінками, бойові дії взимку зазвичай інтенсифікуються, коли земля замерзає. Якщо ви подивитися на знімки з Бахмута, які постять росіяни, їх танки вкриті брудом, дороги дуже розкислі", - сказала Степаненко.

Вона зазначила, що якщо зима буде суворою, бойові дії стануть інтенсивнішими з кінця грудня до лютого. Якщо зима буде м'якою, інтенсивність зменшиться з цих причин.

Крім того, ситуація з розкислою землею б'є по росіянах набагато більше, ніж по українцям. Російські війська демонструють у такому разі меншу мобільність, коли переміщуються не дорогами. Ми бачили подібне у лютому-березні, коли вони намагалися просуватися саме дорогами і це дозволяло людям їх відстежувати.

"Отже, все залежить від того, якою буде зима", - підсумувала аналітик.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в ISW прогнозують, що ЗСУ до кінця цього року можуть взяти під свій контроль правобережжя Херсонської області. А от щодо самого звільнення міста Херсон - ситуація більш не зрозуміла, бо поки важко спрогнозувати що саме робитимуть росіяни.

Також раніше ми писали, що аналітик ISW Катерина Степаненко вважає, що Путін досі націлений на захоплення всієї України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України