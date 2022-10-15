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Як зима вплине на хід війни в Україні: оцінка генерала Ходжеса

Фото: колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З настанням зими умови ведення війни стануть складнішими. При цьому окупантам буде важче оборонятися, ніж українським військам - атакувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я впевнений, що український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чомусь навчитись. Це дуже важливо. Звісно зимою на полі бою через погоду буде складніше. Умови для солдатів будуть складнішими, проте для російських окупантів в обороні умови будуть більш складнішими, аніж для українських сил, що атакують", - сказав він.

Ходжес додав, що росіяни недостатньо оснащені, неготові й ненавчені.

Військовий експерт вважає, що Збройні сили України будуть продовжувати тиснути надалі та отримувати успіхи. При цьому наступ буде вести важче, і просування буде повільнішим.

"Погода може спричинити ускладнення для дронів, наприклад. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими", - додав Ходжес.

Нагадаємо, The Washington Post писало, що умови на полі бою сприяють українським військовим. Офіційні особи передбачають, що ЗСУ продовжить контрнаступ у найближчі місяці, навіть незважаючи на те, що погода уповільнює темпи війни.

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Бен ХоджесВійна Росії проти України