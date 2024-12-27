Як зігрітися вдома без опалення та електрики: поради фахівців із безпеки

Фахівці з безпеки життєдіяльності нагадують про важливість підготовки до холодів та можливих перебоїв із теплопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОДА.
У зв’язку з настанням холодів та ризиком перебоїв із теплопостачанням, фахівці навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області нагадують про важливість бути готовими до різних надзвичайних ситуацій.
Фахівці нагадують, що холодна погода може тривати довго, тож варто заздалегідь подбати про утеплення свого житла, запаси теплого одягу та необхідного приладдя.
Нагадаємо, що переохолодження організму дуже небезпечно для здоров'я. Особливо холод може негативно вплинути на маленьких дітей, людей з хронічними захворюваннями та людей старше 65 років.