Как согреться дома без отопления и электричества: советы специалистов по безопасности

В связи с наступлением холодов и риском перебоев с теплоснабжением, специалисты учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Херсонской области напоминают о важности быть готовыми к различным чрезвычайным ситуациям.

Как согреться дома: простые и действенные советы

Одевайтесь по принципу "капусты": Несколько слоев легкой одежды лучше удерживают тепло, чем один толстый свитер.

Несколько слоев легкой одежды лучше удерживают тепло, чем один толстый свитер. Пользуйтесь теплыми одеялами : Укрывайтесь плотным одеялом или даже двумя. Также стоит постелить одно одеяло поверх матраса, чтобы сохранять тепло во время сна.

: Укрывайтесь плотным одеялом или даже двумя. Также стоит постелить одно одеяло поверх матраса, чтобы сохранять тепло во время сна. Приобретите термобелье : Оно прекрасно удерживает тепло и обеспечивает комфорт в холодное время.

: Оно прекрасно удерживает тепло и обеспечивает комфорт в холодное время. Держите ноги в тепле : Носите теплые носки, комнатные тапочки и следите, чтобы ноги всегда были сухими.

: Носите теплые носки, комнатные тапочки и следите, чтобы ноги всегда были сухими. Грелки и бутылки с горячей водой: Они помогут нагреть кровать или согреть ноги.

Они помогут нагреть кровать или согреть ноги. Двигайтесь : Физическая активность эффективно помогает согреться. Однако, если вспотеете, сразу смените одежду.

: Физическая активность эффективно помогает согреться. Однако, если вспотеете, сразу смените одежду. Пейте горячие напитки : Натуральный чай, травяные настои или бульоны не только согреют, но и поддержат здоровье.

: Натуральный чай, травяные настои или бульоны не только согреют, но и поддержат здоровье. Избегайте алкоголя: Хотя он может создавать иллюзию теплоты, на самом деле это ложное ощущение, которое может привести к переохлаждению.

Подготовьтесь заранее

Специалисты напоминают, что холодная погода может длиться долго, поэтому стоит заранее позаботиться об утеплении своего жилья, запасах теплой одежды и необходимых принадлежностей.