Как согреться дома без отопления и электричества: советы специалистов по безопасности

Специалисты по безопасности жизнедеятельности напоминают о важности подготовки к холодам и возможным перебоям с теплоснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.
В связи с наступлением холодов и риском перебоев с теплоснабжением, специалисты учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Херсонской области напоминают о важности быть готовыми к различным чрезвычайным ситуациям.
Специалисты напоминают, что холодная погода может длиться долго, поэтому стоит заранее позаботиться об утеплении своего жилья, запасах теплой одежды и необходимых принадлежностей.
Напомним, что переохлаждение организма очень опасно для здоровья. Особенно холод может негативно повлиять на маленьких детей, людей с хроническими заболеваниями и людей старше 65 лет.