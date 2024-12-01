Як зігрітись під час відключення опалення: поради від ДСНС

Через постійні атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України ситуація з електропостачанням залишається складною. Через це існує ризик обмеження електропостачання, а також відсутності опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Одягайтеся багатошарово

Носіть три шари одягу для збереження тепла. Перший шар - термобілизна з натуральних тканин, другий - теплий светр, а третій - захисний верхній одяг. Додатково вкрийтеся ковдрою чи пледом.

Гарячі напої та їжа

Согрівайтеся зсередини за допомогою теплих напоїв і супів. Заздалегідь підготуйте термос із гарячим напоєм на випадок відсутності світла. Окріп можна набрати в місцях із генератором, наприклад, у "Пунктах незламності".

Використовуйте грілку

Для зігрівання ліжка налийте гарячу воду у грілку чи пластикову пляшку, замотайте її в рушник і покладіть у ліжко.

Уникайте алкоголю

Алкоголь не допомагає зігрітися, попри поширений міф. Через його вживання судини розширюються, кров приливає до шкіри, а внутрішні органи втрачають тепло, що може погіршити ситуацію.

Будьте активними

Рух - найефективніший спосіб зігрітися. Займайтеся легкою фізичною активністю, як-от стрибки, біг на місці чи нахили. Навіть зарядка тривалістю 15-20 хвилин допоможе уникнути холоду.