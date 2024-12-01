Как согреться во время отключения отопления: советы от ГСЧС

Из-за постоянных атак Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру Украины ситуация с электроснабжением остается сложной. Из-за этого существует риск ограничения электроснабжения, а также отсутствия отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Одевайтесь многослойно

Носите три слоя одежды для сохранения тепла. Первый слой - термобелье из натуральных тканей, второй - теплый свитер, а третий - защитная верхняя одежда. Дополнительно укройтесь одеялом или пледом.

Горячие напитки и еда

Согревайтесь изнутри с помощью теплых напитков и супов. Заранее подготовьте термос с горячим напитком на случай отсутствия света. Кипяток можно набрать в местах с генератором, например, в «Пунктах несокрушимости».

Используйте грелку

Для согревания кровати налейте горячую воду в грелку или пластиковую бутылку, замотайте ее в полотенце и положите в кровать.

Избегайте алкоголя

Алкоголь не помогает согреться, несмотря на распространенный миф. Из-за его употребления сосуды расширяются, кровь приливает к коже, а внутренние органы теряют тепло, что может ухудшить ситуацию.

Будьте активными

Движение - самый эффективный способ согреться. Занимайтесь легкой физической активностью, например прыжки, бег на месте или наклоны. Даже зарядка продолжительностью 15-20 минут поможет избежать холода.