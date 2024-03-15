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Як зекономити при покупці квартири в Києві та де перевірити житло: поради

Україна, Київ, П'ятниця 15 березня 2024 07:13
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Як зекономити при покупці квартири в Києві та де перевірити житло: поради Фото: Нерухомість в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Валерія Малюцька, Олена Манжос

Придбати квартиру в Києві й при цьому суттєво зекономити, і щоб житло при цьому було перевірене – відповіді на питання, як це зробити, цікавлять багатьох, хто планує покупку житла у столиці.

Як зекономити при покупці житла, і при цьому уникнути проблем з документами, землею або додатковими витратами – РБК-Україна радять фахівці ринку нерухомості.

Як зекономити при купівлі житла й на що звернути увагу

При виборі квартири варто зекономити так, щоб потім нічого не переробляти і не платити вдвічі більше, якщо раптом були допущені помилки, застерігає рієлтор агенції нерухомості Valion Валерія Малюцька.

"На перший погляд здається, що купити квартиру так просто, достатньо зайти на сайт оголошень і просто обрати, що подобається. Але так буває лише в рідкісних випадках. За покупкою криється довгий процес підбору та перевірок", – каже співрозмовниця.

В залежності від типу обраної нерухомості, треба дуже ретельно перевіряти документи. Якщо це квартира на первинному ринку, треба відразу дивитись, чи введений будинок в експлуатацію, чи підключені всі комунікації, чи не має ніяких судових обтяжень тощо. Якщо будинок не зданий в експлуатацію, варто уточнити, з якої саме причини.

"Нюансів, які треба врахувати, справді багато. Це я навіть не кажу за те, скільки треба зібрати документів і скільки пройти інстанцій, якщо відбувається купівля по державних кредитних програмах. Якщо ви не знайомі з ринком нерухомості, варто проконсультуватися у фахівця. Також треба розуміти, яка реально ринкова ціна нерухомості, що коштує своїх грошей, а що ні", – зауважує вона.

Часом за підозріло низьку ціну можуть продаватися "проблемні" квартири. Водночас кардинально знижувати вратість або погоджуватися на торг можуть ті, кому треба продати житло терміново. І в таких випадках трапляються дуже гарні варіанти житла за вигідними цінами.

Як зекономити при покупці квартири в Києві та де перевірити житло: порадиФото: Часом за підозріло низьку ціну можуть продаватися "проблемні" квартири (Віталій Носач/РБК-Україна)

Самого забудовника можна перевірити за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Це можна зробити на порталі "Опендатабот" або на сайті Youcontrol, каже в коментарі РБК-Україна Олена Манжос, директор компанії ХАН – Харківського агентства нерухомості. Щоб отримати повну інформацію щодо цього джерела, потрібно оплатити передплату.

"Також важливо перевірити призначення землі, на якій споруджують будинок. Доступ до таких даних може бути у нотаріусів. Також можна запитати у забудовника документи, де вказано кадастровий номер та призначення землі. Можна поцікавитись, чи є дозвіл на ведення будівельних робіт та інші документи", – пояснює експерт.

Перевірити призначення землі важливо: часто буває, що будують житловий будинок, а земля відведена під інші цілі. І тоді клієнти можуть мати проблеми з комунальними службами та іншими інстанціями. Будинок не зможуть підключити до комунікацій, попереджає рієлтор.

Як зекономити при покупці квартири в Києві та де перевірити житло: порадиФото: Є кілкьа реєстрів, в яких можна перевірити забудовників (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також можна перевірити компанію-забудовника в Єдиному реєстрі боржників, обравши "Юридичну особу". Так можна перевірити, чи є у забудовника борги з якихось платежів.

Якщо ви обираєте квартиру на вторинному ринку, також треба перевіряти чи немає арештів, заборгованості, проблемний будинок чи ні. Загалом є багато джерел з продажу нерухомості, які доступні тільки ріелторам, каже Валерія Малюцька. Там можуть бути цікаві варіанти, відсутні в загальному доступі на сайтах нерухомості.

"Також хочу додати, що нерухомість – це сезонний бізнес. Тому треба розуміти та аналізувати, коли краще купувати квартири, коли високий попит, а коли він йде на спад. Відповідно ціна може бути нижчою або вищою. А коли вже справа доходить до угоди, треба обирати досвідченого нотаріуса, завдяки якому цей важливий процес для обох сторін пройде правильно та без проблем", – каже вона.

Відзначимо, купити недорогу квартиру в Києві у гарному стані можна, якщо враховувати деякі фактори. Часто можна знайти вигідні пропозиції житла з ремонтом і меблями. Рієлтор розповіла РБК-Україна, за яку ціну можна придбати бюджетне житло у столиці.

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