Как сэкономить при покупке квартиры в Киеве и где проверить жилье: советы

Приобрести квартиру в Киеве и при этом существенно сэкономить и чтобы жилье при этом было проверено – ответы на вопрос, кк это сделать, интересуют многих, кто планирует покупку жилья в столице.

Как сэкономить при покупке жилья, и при этом избежать проблем с документами, землей или дополнительными расходами – РБК-Украина советуют специалисты рынка недвижимости.

Как сэкономить при покупке жилья и на что обратить внимание

При выборе квартиры следует сэкономить так, чтобы потом ничего не переделывать и не платить вдвое больше, если вдруг были допущены ошибки, предостерегает риелтор агентства недвижимости Valion Валерия Малюцкая.

"На первый взгляд кажется, что купить квартиру так просто, достаточно зайти на сайт объявлений и просто выбрать, что нравится. Но так бывает только в редких случаях. За покупкой кроется долгий процесс подбора и проверок", – говорит собеседница.

В зависимости от типа выбранной недвижимости нужно очень тщательно проверять документы. Если это квартира на первичном рынке, нужно сразу смотреть, введен ли дом в эксплуатацию, подключены ли все коммуникации, нет ли никаких судебных обременений и так далее. Если дом не сдан в эксплуатацию, стоит уточнить, по какой именно причине.

"Нюансов, которые нужно учесть, действительно много. Это я даже не говорю за то, сколько нужно собрать документов и сколько пройти инстанций, если происходит покупка по государственным кредитным программам. Если вы не знакомы с рынком недвижимости, стоит проконсультироваться у специалиста. Также нужно понимать, какова реально рыночная цена недвижимости, что стоит своих денег, а что нет", – отмечает она.

Иногда по подозрительно низкой цене могут продаваться "проблемные" квартиры. В то же время, кардинально снижать ворота или соглашаться на торг могут те, кому нужно продать жилье срочно. И в таких случаях попадаются очень хорошие варианты квартир по выгодным ценам.

Фото: Иногда за подозрительно низкую цену могут продаваться "проблемные" квартиры (Виталий Носач/РБК-Украина)

Самого застройщика можно проверить с помощью Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Это можно сделать на портале "Опендатабот" или на сайте Youcontrol, говорит в комментарии РБК-Украина Елена Манжос, директор компании ХАН – Харьковского агентства недвижимости. Чтобы получить полную информацию об этом источнике, необходимо оплатить подписку.

"Также важно проверить назначение земли, на которой строят дом. Доступ к таким данным может быть у нотариусов. Также можно спросить у застройщика документы, где указан кадастровый номер и назначение земли. Можно поинтересоваться, есть ли разрешение на ведение строительных работ и другие документы", – объясняет эксперт.

Проверить предназначение земли важно: часто бывает, что строят жилой дом, а земля отведена под другие цели. И тогда клиенты могут иметь проблемы с коммунальными службами и другими инстанциями. Дом не смогут подключить к коммуникациям, предупреждает риелтор.

Фото: Есть несколько реестров, в которых можно проверить застройщиков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также можно проверить компанию-застройщика в Едином реестре должников, выбрав "Юридическое лицо". Так можно проверить, есть ли у застройщика долги по каким-либо платежам.

"Если вы выбираете квартиру на вторичном рынке, также нужно проверять нет ли арестов, задолженности, проблемный дом или нет. В целом есть много источников по продаже недвижимости, которые доступны только риэлторам, говорит Валерия Малюцкая. Там могут быть интересные варианты, отсутствующие в общем доступе на сайтах недвижимости.

"Также хочу добавить, что недвижимость – это сезонный бизнес. Поэтому нужно понимать и анализировать, когда лучше покупать квартиры, когда высок спрос, а когда он идет на убыль. Соответственно цена может быть ниже или выше. А когда уже дело доходит до сделки, нужно выбирать опытного нотариуса, благодаря которому этот важный процесс для обеих сторон пройдет правильно и без проблем", – говорит она.