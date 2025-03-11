Як зекономити на мобільному зв’язку: три вигідні пропозиції від lifecell

Інфляція та зростання цін спонукають усіх шукати можливості заощаджувати. Тримайте 3 реальні лайфхаки, як це можна робити на прикладі послуг зв’язку: як зекономити, а подекуди – й отримати більше послуг від lifecell за цілком прийнятні кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу lifecell

Оплата послуг наперед

Після оновлення тарифної лінійки lifecell запустив для нових тарифів "Максі" і "Мега" послугу "Тарифна пiдписка". В чому її суть?

Якщо оплатити 6 або 12 пакетів послуг наперед, то можна отримати суттєву загальну економію в перерахунку на одну абонплату:

10% – при замовленні та оплаті 6 пакетів послуг;

15% – при замовленні 12 пакетів послуг.

Простий розрахунок показує, що якщо наперед оплатити відразу 12 пакетів тарифу "Максі", то на цьому можна загалом заощадити до 540 грн, а для "Мега" – до 900 грн.

Така опція доступна як наявним користувачам, так і абонентам, які підключають цей тариф при перенесенні номера до lifecell. Але про це далі.

Перенесення номеру до lifecell з вигодою та економією на оплаті тарифу

Зараз популярним вибором абонентів, які вирішили перенести номери до lifecell від інших операторів, є той самий новий тариф "Максі".

Він є доволі вигідною пропозицією на ринку з огляду на вартість та наповнення – лише за 190 грн/4 тижні можна отримати безлім на мобільний інтернет* та купу популярних застосунків – YouTube, Instagram, TikTok, Facebook та ін, а також безлім на дзвінки в мережі lifecell та 1500 хвилин на дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell)*.

Всі умови шукайте за цим посиланням.

А якщо абонент ще й скористається тарифною підпискою , то при оплаті 12 пакетів послуг фактична вартість буде вже не 190 грн/4 тижні, а лише 161,5 грн/4 тижні (в перерахунку на один пакет послуг).

Перенесення номеру до lifecell відбувається за доволі простою процедурою. Аби скористатись послугою потрібно лише заповнити онлайн-заявку на офіційному сайті оператора або звернутись до одного з його магазинів.

3в1 лише за 175 грн

Нещодавно lifecell запустив вигідну комплексну пропозицію – інтернет для дому, мобільний зв’язок та TV разом в одному тарифі "Лайфсет".

Це новий для компанії підхід, який дозволяє абонентам заощаджувати та отримувати всі сервіси одразу з одних рук, сплачуючи за них одним чеком. Відповідно, всього за 175 грн на 4 тижні можна мати:

швидкісний безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с (за наявності відповідної технології за адресою підключення);

25 ГБ мобільного інтернету в Україні і 1300 хв на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell), а також безлімітні дзвінки в мережі lifecell по закінченню цього обсягу;

інтерактивне телебачення lifecell TV: 120+ найпопулярніших національних та світових телеканалів для всієї родини із переглядом на різних пристроях (до 5 пристроїв одночасно).

Тож з огляду на такі пропозиції від lifecell навіть у складні часи кожен може обрати для себе саме той заощадливий варіант для оплати послуг зв’язку, який найбільше підходитиме під його потреби та можливості.

* Повний обсяг послуг надається за умови своєчасної оплати. Своєчасною оплатою вважається оплата пакета послуг на 4 тижні не пізніше 1 дня з дати завершення періоду дії попереднього пакета послуг на 4 тижні. Будь-яка інша оплата є несвоєчасною.