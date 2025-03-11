Как сэкономить на мобильной связи: три выгодных предложения от lifecell

Инфляция и рост цен побуждают всех искать возможности экономить. Держите 3 реальных лайфхака, как это можно делать на примере услуг связи: как сэкономить, а иногда - и получить больше услуг от lifecell за вполне приемлемые средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу lifecell

Оплата услуг наперед

После обновления тарифной линейки lifecell запустил для новых тарифов "Макси" и "Мега" услугу "Тарифная подписка". В чем ее суть?

Если оплатить 6 или 12 пакетов услуг наперед, то можно получить существенную общую экономию в пересчете на одну абонплату:

10% - при заказе и оплате 6 пакетов услуг;

15% - при заказе 12 пакетов услуг.

Простой расчет показывает, что если заранее оплатить сразу 12 пакетов тарифа "Макси", то на этом можно в целом сэкономить до 540 грн, а для "Мега" - до 900 грн.

Такая опция доступна как существующим пользователям, так и абонентам, которые подключают этот тариф при переносе номера в lifecell. Но об этом далее.

Перенос номера в lifecell с выгодой и экономией на оплате тарифа

Сейчас популярным выбором абонентов, которые решили перенести номера в lifecell от других операторов, является тот самый новый тариф "Макси".

Он является довольно выгодным предложением на рынке, учитывая стоимость и наполнение - всего за 190 грн/4 недели можно получить безлим на мобильный интернет* и кучу популярных приложений - YouTube, Instagram, TikTok, Facebook и др, а также безлим на звонки в сети lifecell и 1500 минут на звонки на все номера по Украине (кроме lifecell)*.

Все условия ищите по этой ссылке.

А если абонент еще и воспользуется тарифной подпиской, то при оплате 12 пакетов услуг фактическая стоимость будет уже не 190 грн/4 недели, а лишь 161,5 грн/4 недели (в пересчете на один пакет услуг).

Перенос номера в lifecell происходит по довольно простой процедуре. Чтобы воспользоваться услугой нужно лишь заполнить онлайн-заявку на официальном сайте оператора или обратиться в один из его магазинов.

3в1 всего за 175 грн

Недавно lifecell запустил выгодное комплексное предложение - интернет для дома, мобильная связь и TV вместе в одном тарифе "Лайфсет".

Это новый для компании подход, который позволяет абонентам экономить и получать все сервисы сразу из одних рук, оплачивая за них одним чеком. Соответственно, всего за 175 грн на 4 недели можно иметь:

скоростной безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с (при наличии соответствующей технологии по адресу подключения);

25 ГБ мобильного интернета в Украине и 1300 мин на все номера по Украине (городские, мобильные, lifecell), а также безлимитные звонки в сети lifecell по окончанию этого объема;

интерактивное телевидение lifecell TV: 120+ самых популярных национальных и мировых телеканалов для всей семьи с просмотром на разных устройствах (до 5 устройств одновременно).

Поэтому учитывая такие предложения от lifecell даже в сложные времена каждый может выбрать для себя именно тот экономный вариант для оплаты услуг связи, который больше всего будет подходить под его потребности и возможности.

* Полный объем услуг предоставляется при условии своевременной оплаты. Своевременной оплатой считается оплата пакета услуг на 4 недели не позднее 1 дня с даты завершения периода действия предыдущего пакета услуг на 4 недели. Любая другая оплата является несвоевременной.