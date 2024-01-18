Як "здешевити" найдорожчий енергоресурс на підприємстві?

Стиснене повітря вважається одним з найдорожчих енергоресурсів, що використовують промислові підприємства. Зменшити витрати на цей енергоресурс можна двома способами: повністю змінити технологічний процес або встановити компресорне обладнання (чи замінити існуюче на більш сучасне), що дозволить зменшити споживання електроенергії.

Які ще бонуси і фінансові вигоди отримає підприємство при встановленні компресорного обладнання та якої економії можна досягти, розповідаємо у четвертому матеріалі спецпроекту: "Як зменшити споживання енергоресурсів на підприємстві".

Проєкти з модернізації компресорного обладнання фахівці YASNO Energy Efficiency виконують на умовах енергосервісу. Тобто підприємства можуть звернутись до компанії та провести модернізацію за кошти енергосервісної компанії YASNO Energy Efficiency. А розрахуватись за проєкт з коштів, які вдалось зекономити на оплаті за енергоресурси. Тому немає потреби відкладати у далекий сховок рішення, які дозволять підприємству стати енергоефективним, а починати економити вже сьогодні.

Для реалізації проєктів по модернізації компресорного обладнання експертам необхідно в середньому від 8 до 12 місяців. Вартість проєктів може коливатися. Вона залежить від масштабів підприємства, кількості компресорів, які необхідно встановити, а також потужностей нового обладнання. Найчастіше компресорне обладнання використовується на підприємствах хімічної, видобувної, фармацевтичної, харчової промисловості та металургії.

В яких випадках підприємствам варто розглянути варіант заміни компресорного обладнання:

якщо експлуатація існуючого компресорного обладнання перевищує термін у 20 років і більше

якщо використовуються довгі магістралі і втрати в них перевищують 20%

якщо дані питомого споживання на 1 м3 стисненого повітря значно перевищують встановлені середні показники по аналогічному сучасному обладнанню.

Загалом проєкти з модернізації компресорного обладнання складаються з наступних етапів:

проєктування

замовлення обладнання

підготовчі роботи ( наприклад, за потреби будівництво майданчика під обладнання, підведення комунікацій)

демонтаж старого обладнання

електричні підключення (якщо немає вільних потужностей, то може додатково знадобиться встановлення трансформаторної підстанції)

встановлення/монтаж

підключення нового обладнання

підключення нового обладнання пусконалагоджувальні роботи

Компресори бувають багатьох видів, але найчастіше використовуються:

поршневі

гвинтові

центробіжні (турбо компресори)

В залежності від характеристик нового компресорного обладнання економія електроенергії на підприємстві може складати від 20% і більше.

Додатковою перевагою від реалізації таких проєктів для підприємства може бути економія на опаленні та гарячому водопостачанні. Її можна досягти, якщо компресори обладнати системою рекуперації для постачання теплової енергії, що виділяється під час їхньої роботи для забезпечення гарячого водопостачання та опалення.

Розглянемо приклади проєктів по модернізації компресорного обладнання, що реалізували експерти YASNO Energy Efficiency:

Проєкт на криворізькому майданчику Запорізького ливарно-механічного заводу

економія електроенергії – 7,9 млн кВт∙год на рік

економія природного газу – 40,3 тис м3

економічний ефект – 36,8 млн грн на рік

Криворізький майданчик ЗЛМЗ виготовляє і ремонтує обладнання для гірничодобувних і металургійних підприємств групи Метінвест. Підприємство має у своєму розпорядженні металургійний комплекс із замкнутим циклом. На заводі виробляють деталі з понад 40 марок сталі і сплавів, збирають і зварюють вироби з листового і сортового прокату.

У середньому на місяць завод споживав близько 1000 МВт∙год електроенергії на виробництво стиснутого повітря. Щоб зменшити споживання енергоресурсів і відповідно витрати на них, спеціалісти ЗЛМЗ звернулись за консультацією до YASNO Energy Efficiency. Своєю чергою, експерти компанії оглянули обладнання та запропонували рішення, які дозволять економити.

До реалізації енергоефективного проєкту на підприємстві функціонувало старе компресорне обладнання, яке споживало багато електроенергії та мало низький ступінь регулювання подачі стисненого повітря, необхідного для виробництва

Тож компресорне обладнання на підприємстві було замінено на інше, більш сучасне та енергоефективне. Всього було встановлено чотири компресори, що мають можливість працювати зі змінною продуктивністю, підтримувати заданий тиск повітря в мережі. Окрім того, компресори обладнані системою рекуперації для постачання теплової енергії, що виділяється під час їхньої роботи для забезпечення гарячого водопостачання та опалення.

Також в межах проєкту було встановлено прилади обліку на обладнання: для фіксації енергоспоживання та часу роботи – електролічильники, для обліку теплової енергії – теплові лічильники.

Загалом рішення YASNO Energy Efficiency дозволили підприємству:

зменшити споживання електроенергії та газу;

досягнути необхідних параметрів при виробництві стисненого повітря;

підвищити рівень автоматизації виробничого процесу;

спростити експлуатацію обладнання працівниками заводу.

Проєкт модернізації компресорного обладнання на Центральному ГЗК

економія електричної енергії - 2,9 млн кВт∙год на рік

економічний ефект - 11 млн грн на рік.

У межах енергосервісного договору з YASNO Energy Efficiency на Центральному ГЗК групи Метінвест було встановлено нове обладнання – сучасний енергоефективний турбокомпресор типу TRE60M2E виробництва компанії IHI DALGAKIRAN, з продуктивністю 170 кубічних метрів на хвилину та тиском до трьох атмосфер.

Це дозволило суттєво зменшити витрати споживання стисненого повітря, за рахунок цього з’явилася необхідність більш глибокого діапазону регулювання його подачі. Турбокомпресор ТК-250, який використовувався раніше, не мав системи автоматичного регулювання споживання стисненого повітря. А на новому обладнанні діапазон становить від 100 до 170 кубічних метрів на хвилину.

Сучасний турбокомпресор працює в оптимальних режимах з максимальною енергоефективністю, що забезпечує зменшення споживання електричної енергії завдяки зменшенню питомої витрати електричної енергії на виробництво 1 м3 стисненого повітря на 0,042 кВт∙год/м3: питома витрата турбокомпресором ТК-250 складала 0,118 кВт∙год/м3, новим сучасним компресором TRE60M2E IHI DALGAKIRAN складає 0,076 кВт∙год/м3, що забезпечує зменшення споживання електричної енергії на 2,9 млн кВт∙год на рік та економію у розмірі 11 млн грн на рік.

Рішення щодо модернізації компресорного обладнання на підприємствах дозволяють зробити виробництво більш ефективним та екологічним, а також зменшує собівартість та підвищує конкурентоспроможність виготовленої продукції на світовому ринку.

Нагадаємо, YASNO Energy Efficiency – найбільша в Україні енергосервісна компанія, що з 2015 року надає клієнтам комплексні послуги з розробки, фінансування та впровадження енергоефективних проєктів на умовах енергосервісу з гарантією досягнення економії енергоресурсів. Замовити енергоефективну модернізацію підприємства та реалізувати її за кошти енергосервісної компанії YASNO Energy Efficiency можуть усі підприємства, які працюють на підконтрольній Україні території.

В межах спецпроекту "Як зменшити споживання енергоресурсів на підприємстві" ми вже розповіли: