Як не збити пішохода: ТОП-5 правил проїзду переходів на авто

Пригоди на пішохідних переходах в Україні посідають малопочесне третє місце в переліку всіх аварій. Та й на інших ділянках автошляхів пішоходи активно поповнюють статистику ДТП. Проте, часто навіть в тих випадках, коли аварію беззастережно провокує піша людина, акуратний і досвідчений водій може врятувати ситуацію.

Знижуйте швидкість

Щоразу наближаючись до переходу, де зазвичай є люди і машини, знижуйте швидкість – так, щоб ви могли миттєво остаточно зупинитись у випадку несприятливого розвитку подій. Цей елементарний запобіжний захід дасть вам фору у часі і можливість краще роздивитись і обдумати обстановку. Та й гальмівний шлях з меншої швидкості буде коротшим. Сказане стосується і нерегульованих переходів, і регульованих, у тому числі і з світлофорами.

Прогнозуйте події

Те, що на самому переході і на його краях нікого немає, не означає абсолютної безпеки. В наш час є чимало додаткових ризиків наближення і появи на переході певних швидкісних об’єктів – електросамокатів, велосипедистів, дітей на різного роду знаряддях типу бордів та роликів. Тому до зони, яку "сканує" водій при наближенні до переходу, мають потрапляти і обидва сектори на підходах до нього – ліворуч і праворуч.

Враховуйте все

Одна з найгрубіших водійських помилок при перетині переходу – спроба оминути машини (машину), які зупинились перед ним. Найголовніше, що тут треба зрозуміти – це те, що їхні водії мали якісь резон для зупинки. І навіть якщо вам здається, що та чи інша машина затрималась на переході даремно, через неквапливість водія, когось оминати чи обганяти на переході не можна – і тим більше сходу, не розібравшись повністю в ситуації.

Зони небезпеки

Перехід – не єдине місце концентрації пішохідної небезпеки. Остерігайтесь, зокрема, пожвавлених міських вулиць, вздовж яких щільно запарковані автомобілі. Саме з-за них може несподівано вийти людина, а то й швидко вибігти дитина. Тому тут треба тримати невелику швидкість, за можливості контролювати простір за запаркованими авто і бути готовим до негайної реакції. Це стосується і прилеглих до шкіл та інших навчальних закладів територій, дворів, дворових проїздів та інших локацій, позначених знаками 5.34 "Житлова зона" і 5.36 "Пішохідна зона".

Напоготові

Перевірений поколіннями водіїв спосіб уникнути наїзду на пішохода – не тільки рухатись повільно у небезпечних зонах, а й тримати при тому ногу на гальмівній педалі. Це тим більше актуально в наш час, коли з одного боку багато машин мають двопедальні автоматичні трансмісії, а з іншого, маються додаткові загрози у вигляді самокатників, скейтерів, велосипедистів та інших швидкісних об’єктів.

Електронні помічники

Окремо слід зазначити, що на деяких авто можна зустріти одну з систем, які покликані підстрахувати водія у подібних випадках. Тобто автомобіль може сам, автоматично, загальмувати у випадку несподіваної появи людини перед машиною. Конструктори налаштовують алгоритми подібної системи у тому числі і на відстеження загроз, які тільки назрівають.

Зокрема, йдеться про дитину (дорослу людину), що біжить у напрямку дороги ще в стороні, тротуаром, двором чи зеленою зоною. Часто камери та радари машини можуть побачити цю дитину, розрахувати траєкторію її руху і спрогнозувати ймовірність перетинання її маршруту з маршрутом автомобіля. Довірятись повністю такому електронному помічнику чи ні – ваша справа, але і йому, і вам буде легше уникнути ДТП, якщо ви триматимете помірну швидкість.

Коротко

Статистика говорить, що в більшості випадків аварій з пішоходами винні бувають самі пішоходи. Але водія це аж ніяк не повинне заспокоювати. Хто б не був винен з точки зору ПДР, і кого б не визнав винним врешті решт суд, бути причетним до травмування чи загибелі людини в жодному випадку недобре. А значить, в усіх сенсах вигідніше буде уникнути аварії, ніж потім доводити свою правоту.

При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху України, матеріали Autocentre і Motor.