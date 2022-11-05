Як зберегти побутову техніку при перебоях з електрикою: поради фахівців

Як зазначили в компанії, побутова техніка та електроніка споживають електроенергію навіть у режимі очікування та у вимкненому стані зі штекером в розетці, тому з міркувань економії та безпеки обов’язково потрібно вимикати пристрої після використання.

"Слідкуйте за зарядом своїх гаджетів, не допускайте повної розрядки батареї. Пристрій, розряджений в нуль, втрачає свою ємність і в подальшому буде довше заряджатись та швидше виснажувати акумуляторну батарею. Підзаряджати пристрій доцільно, навіть коли він заряджений на 40%", - радять фахівці MOYO.

Крім того, при повному відключенні електропостачання потрібно якомога рідше відкривати холодильник, щоб не запускати тепле повітря. Так холодильник швидше набере робочу температуру, коли електропостачання відновиться.

"Не вмикайте енергоємні пристрої в трійники або подовжувачі, адже, чим більше з’єднань, тим більший ризик нагрівання вузла, що може спричинити замикання під час перепадів постачання електроенергії", - додали в компанії.

Рішенням на час нетривалих відключень електрики в квартирах можуть бути автоакумулятори, інвертори або зарядні станції (джерела безперебійного живлення). У приватних будинках на допомогу можуть прийти паливні генератори. "Але обирати їх краще після консультації з продавцем, з урахуванням ваших потреб та характеристик пристроїв, оскільки необачна покупка може коштувати вам зламаною домашньою технікою", - додали в MOYO.