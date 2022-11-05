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Як вибрати техніку в умовах відключень електроенергії: рекомендації спеціалістів

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Україна, Субота 05 листопада 2022 09:27
Як вибрати техніку в умовах відключень електроенергії: рекомендації спеціалістів Фото: при виборі техніки треба звертати увагу на маркування (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

В умовах постійних відключень електроенергії через терористичні атаки з боку РФ особливої актуальності набуває вибір техніки для дому. Іноді допоможуть прості рішення.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі компанії MOYO.

Як зазначили в компанії, в першу потрібно звертати увагу на кольорову наліпку, яка є на будь-якому електроприладі і означає ступінь поглинання ним енергії. Найекономніший клас енергоспоживання позначається літерами від А до А+++ і зеленим кольором, найбільш енергоємний - літерою D і червоним кольором. Це загальноприйнята класифікація, яка складається з технічних характеристик пристроїв.

Також мають значення характеристики, які впливають на енергоємність. Так, холодильна техніка з системою no frost потребуватиме більше електроенергії, ніж пристрої з крапельною системою.

"Шукайте холодильники з функцією volt control - це вбудований стабілізатор, який захистить під час перепадів енергії і частих відключень світла. Крім цього, витрата енергії холодильними приладами збільшується прямо пропорціонально їх розміру, тому зараз можуть бути більш актуальними холодильники компактних розмірів", - пояснили у MOYO.

Крім того, дотримуватися енергоефективних підходів в побуті може бути простіше: виробники вже подбали про це, надаючи додатковий функціонал звичним приладам. Наприклад, є мультиварки з двома чашами, які дозволяють приготувати дві страви одночасно, споживаючи всього 900 Вт: по 450 Вт на одну чашу. Для порівняння, для одночасного приготування двох страв на електроплиті знадобиться 2500-3000 Вт.

"Іноді на допомогу приходять альтернативні рішення. Так, альтернативою електрочайнику може стати кавоварка з системою захисту від перегріву: вона споживає всього 550 Вт, тоді як чайник у середньому 2000 Вт", - зазначили в компанії.

Раніше РБК-Україна розповідало, як вибрати та зберегти холодильник в умовах перебоїв з електрикою.

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Електроенергія відключеня світла
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