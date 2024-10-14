Як зберегти кузов машини взимку: що зробити вже сьогодні

Після кожної зими дбайливий автовласник знаходить на кузові нові відмітини часу. І при тому саме кузов є найдорожчою і найскладнішою в ремонті частиною машини. Якщо вжити деяких превентивних заходів, більшість зимових загроз для машини можна знівелювати.
Про те, яку профілактику варто зробити машині напередодні зими, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.
Останні осінні дні автовласник може використати, щоб створити захист для найдорожчої частини машини – кузова. Йдеться в першу чергу про боротьбу з корозією, яка є першим ворогом автомобіля з точки зору його протистояння старінню.
Певні захисні заходи можна виконати власними руками, а можна замовити ці роботи професіоналам, які працюють в різного роду майстернях з автомакіяжу та детейлінгу.
Запропоновані вище маніпуляції вимагатимуть від власника певного часу, і зрозуміло, що для багатьох з нас це буде причиною такі підготовчі роботи проігнорувати. Тим більше що на експлуатаційних якостях машини іржа на кузові та волога в салоні довго не відбиватиметься. Але подібні превентивні заходи як мінімум допоможуть зберегти товарний вигляд машини на випадок подальшого продажу. І тим більше варто захистити авто від корозії, якщо ви плануєте їздити на ній ще багато років.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, що таке антикори для автомобіля і які вони бувають.