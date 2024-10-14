Как сохранить кузов машины зимой: что сделать уже сегодня

После каждой зимы бережный автовладелец находит на кузове новые отметки времени. И при этом именно кузов является самой дорогой и сложной в ремонте частью машины. Если принять некоторые превентивные меры, большинство зимних угроз для машины можно нивелировать.
О том, какую профилактику следует сделать машине в преддверии зимы, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи использовались материалы Autobild и Autocentre.
В последние осенние дни автовладелец может использовать, чтобы создать защиту для самой дорогой части машины – кузова. Речь идет в первую очередь о борьбе с коррозией, являющейся первым врагом автомобиля с точки зрения его противостояния старению.
Некоторые защитные мероприятия можно выполнить собственными руками, а можно заказать эти работы профессионалам, работающим в разного рода мастерских по автомакияжу и детейлингу.
Предложенные выше манипуляции потребуют от владельца определенного времени, и понятно, что для многих из нас это будет причиной таких подготовительных работ проигнорировать. Тем более что на эксплуатационных качествах машины ржавчина на кузове и влага в салоне долго не будут отражаться. Но подобные превентивные меры как минимум помогут сохранить товарный вид машины на случай последующей продажи. И тем более стоит оградить авто от коррозии, если вы планируете ездить на ней еще много лет.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, что такое антикоры для автомобиля и какие они бывают.