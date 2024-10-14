Як зберегти кузов машини взимку: що зробити вже сьогодні

Після кожної зими дбайливий автовласник знаходить на кузові нові відмітини часу. І при тому саме кузов є найдорожчою і найскладнішою в ремонті частиною машини. Якщо вжити деяких превентивних заходів, більшість зимових загроз для машини можна знівелювати.

Останні осінні дні автовласник може використати, щоб створити захист для найдорожчої частини машини – кузова. Йдеться в першу чергу про боротьбу з корозією, яка є першим ворогом автомобіля з точки зору його протистояння старінню.

Як скасувати корозію автомобіля

Певні захисні заходи можна виконати власними руками, а можна замовити ці роботи професіоналам, які працюють в різного роду майстернях з автомакіяжу та детейлінгу.

Нанести захисну поліроль. Зовнішню поверхню кузова – його лакофарбове покриття (ЛФП) – бажано вкрити воском. Захисні воскові препарати (без абразиву!) ще називають твердими восками, вони оберігають кузов від проникнення вологи та солі у мікротріщини лакофарбового покриття. Таким чином попереджається виникнення корозії та необхідність перефарбування. (У твердих восків принципова різниця з так званим гарячим воском, яким обливають автомобіль на автомийці);

Зовнішню поверхню кузова – його лакофарбове покриття (ЛФП) – бажано вкрити воском. Захисні воскові препарати (без абразиву!) ще називають твердими восками, вони оберігають кузов від проникнення вологи та солі у мікротріщини лакофарбового покриття. Таким чином попереджається виникнення корозії та необхідність перефарбування. (У твердих восків принципова різниця з так званим гарячим воском, яким обливають автомобіль на автомийці); Вкрити кузов "рідким склом" . Фактично це різновид твердого воску, але це продукт нового покоління, який довше тримається на кузові. Проте, "рідке скло" більш складне у застосуванні і самостійно наносити його важко;

. Фактично це різновид твердого воску, але це продукт нового покоління, який довше тримається на кузові. Проте, "рідке скло" більш складне у застосуванні і самостійно наносити його важко; Оклеїти кузов плівкою . Дорогий, але дуже надійний захист для кузова – і від виникнення корозії, і від подряпин, які залишають на фарбі лід, жорсткий сніг, груба трава та гілки. Поліуретанова плівка (так звана антигравійна) обходиться недешево, тож її часто використовують лише у найуразливіших місцях: порогах, внизу бамперів і на передній кромці капота.

. Дорогий, але дуже надійний захист для кузова – і від виникнення корозії, і від подряпин, які залишають на фарбі лід, жорсткий сніг, груба трава та гілки. Поліуретанова плівка (так звана антигравійна) обходиться недешево, тож її часто використовують лише у найуразливіших місцях: порогах, внизу бамперів і на передній кромці капота. Контроль герметичності . Під килимками на підлозі салону треба пошукати мокрі місця. Якщо на дворі ще тепло, висушити салон і багажник не буде проблемою, але більш важливо виявити та усунути причину попадання води в машину. Холодний сезон щедрий на опади, тож ймовірність виникнення корозії в таких місцях взимку набагато збільшиться.

. Під килимками на підлозі салону треба пошукати мокрі місця. Якщо на дворі ще тепло, висушити салон і багажник не буде проблемою, але більш важливо виявити та усунути причину попадання води в машину. Холодний сезон щедрий на опади, тож ймовірність виникнення корозії в таких місцях взимку набагато збільшиться. Прочистка водостоків . Найбільш проблемні з точки зору корозії зони – замкнені порожнини типу порогів, лонжеронів, дверей тощо. Відтак, вони мають добре вентилюватися, щоб волога в них не затримувалася. Важливо, щоб не були забиті сміттям та брудом дренажно-вентиляційні отвори внизу дверей та порогів. Більшість моделей авто також мають стоки для води під капотом, в зоні його стику з лобовим склом; ці канали теж слід перевірити на предмет наявності там сухого листя, пуху та висохлих суцвіть.

. Найбільш проблемні з точки зору корозії зони – замкнені порожнини типу порогів, лонжеронів, дверей тощо. Відтак, вони мають добре вентилюватися, щоб волога в них не затримувалася. Важливо, щоб не були забиті сміттям та брудом дренажно-вентиляційні отвори внизу дверей та порогів. Більшість моделей авто також мають стоки для води під капотом, в зоні його стику з лобовим склом; ці канали теж слід перевірити на предмет наявності там сухого листя, пуху та висохлих суцвіть. Підфарбувати голий метал. Сколи та глибокі подряпини на лаку і фарбі треба зафарбувати, поки оголений метал не почав іржавіти. Взимку через сіль та постійну вологу цей процес активізується. Тому треба акуратно очистити та знежирити такі місця, а потім тонким пензликом або зубочисткою нанести на них грунтовку та фарбу. Бува, що корозійні процеси в сколах вже розпочалися, тоді перед грунтуванням (або замість нього) треба використати перетворювач іржі.

Коротко

Запропоновані вище маніпуляції вимагатимуть від власника певного часу, і зрозуміло, що для багатьох з нас це буде причиною такі підготовчі роботи проігнорувати. Тим більше що на експлуатаційних якостях машини іржа на кузові та волога в салоні довго не відбиватиметься. Але подібні превентивні заходи як мінімум допоможуть зберегти товарний вигляд машини на випадок подальшого продажу. І тим більше варто захистити авто від корозії, якщо ви плануєте їздити на ній ще багато років.