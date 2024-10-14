Как сохранить кузов машины зимой: что сделать уже сегодня

После каждой зимы бережный автовладелец находит на кузове новые отметки времени. И при этом именно кузов является самой дорогой и сложной в ремонте частью машины. Если принять некоторые превентивные меры, большинство зимних угроз для машины можно нивелировать.

В последние осенние дни автовладелец может использовать, чтобы создать защиту для самой дорогой части машины – кузова. Речь идет в первую очередь о борьбе с коррозией, являющейся первым врагом автомобиля с точки зрения его противостояния старению.

Как отменить коррозию автомобиля

Некоторые защитные мероприятия можно выполнить собственными руками, а можно заказать эти работы профессионалам, работающим в разного рода мастерских по автомакияжу и детейлингу.

Нанести защитную полироль. Наружную поверхность кузова – его лакокрасочное покрытие (ЛФП) – желательно укрыть воском. Защитные восковые препараты (без абразива!) называют твердыми восками, они предохраняют кузов от проникновения влаги и соли в микротрещины лакокрасочного покрытия. Таким образом, предупреждается возникновение коррозии и необходимость перекраски. (У жестких восков принципиальная разница с так называемым горячим воском, которым обливают автомобиль на автомойке);

Наружную поверхность кузова – его лакокрасочное покрытие (ЛФП) – желательно укрыть воском. Защитные восковые препараты (без абразива!) называют твердыми восками, они предохраняют кузов от проникновения влаги и соли в микротрещины лакокрасочного покрытия. Таким образом, предупреждается возникновение коррозии и необходимость перекраски. (У жестких восков принципиальная разница с так называемым горячим воском, которым обливают автомобиль на автомойке); Укрыть кузов "жидким стеклом" . Фактически это разновидность жесткого воска, но это продукт нового поколения, который дольше держится на кузове. Однако, "жидкое стекло" более сложно в применении и самостоятельно наносить его трудно;

. Фактически это разновидность жесткого воска, но это продукт нового поколения, который дольше держится на кузове. Однако, "жидкое стекло" более сложно в применении и самостоятельно наносить его трудно; Оклеить кузов пленкой . Дорогая, но очень надежная защита для кузова – и от коррозии, и от царапин, которые оставляют на краске лед, жесткий снег, грубая трава и ветки. Полиуретановая пленка (так называемая антигравийная) обходится недешево, поэтому ее часто используют только в самых уязвимых местах: порогах, внизу бамперов и на передней кромке капота.

. Дорогая, но очень надежная защита для кузова – и от коррозии, и от царапин, которые оставляют на краске лед, жесткий снег, грубая трава и ветки. Полиуретановая пленка (так называемая антигравийная) обходится недешево, поэтому ее часто используют только в самых уязвимых местах: порогах, внизу бамперов и на передней кромке капота. Контроль герметичности . Под ковриками на полу салона нужно поискать мокрые места. Если на дворе еще тепло, высушить салон и багажник не будет проблемой, но важнее выявить и устранить причину попадания воды в машину. Холодный сезон щедр на осадки, так что вероятность возникновения коррозии в таких местах зимой намного увеличится.

. Под ковриками на полу салона нужно поискать мокрые места. Если на дворе еще тепло, высушить салон и багажник не будет проблемой, но важнее выявить и устранить причину попадания воды в машину. Холодный сезон щедр на осадки, так что вероятность возникновения коррозии в таких местах зимой намного увеличится. Прочистка водостоков . Наиболее проблемные с точки зрения коррозии зоны – замкнутые полости типа порогов, лонжеронов, дверей и т.п. Следовательно, они должны хорошо вентилироваться, чтобы влага у них не задерживалась. Важно, чтобы не были забиты мусором и грязью дренажно-вентиляционные проемы внизу дверей и порогов. Большинство моделей авто также имеют стоки для воды под капотом, в зоне его стыка с лобовым стеклом; эти каналы тоже следует проверить на предмет наличия там сухих листьев, пуха и высохших соцветий.

. Наиболее проблемные с точки зрения коррозии зоны – замкнутые полости типа порогов, лонжеронов, дверей и т.п. Следовательно, они должны хорошо вентилироваться, чтобы влага у них не задерживалась. Важно, чтобы не были забиты мусором и грязью дренажно-вентиляционные проемы внизу дверей и порогов. Большинство моделей авто также имеют стоки для воды под капотом, в зоне его стыка с лобовым стеклом; эти каналы тоже следует проверить на предмет наличия там сухих листьев, пуха и высохших соцветий. Подкрасить голый металл . Скол и глубокие царапины на лаке и краске нужно закрасить, пока обнаженный металл не начал ржаветь. Зимой через соль и постоянную влагу этот процесс активизируется. Поэтому нужно аккуратно очистить и обезжирить такие места, а затем тонкой кисточкой или зубочисткой нанести на них грунтовку и краску. Бывало, что коррозионные процессы в сколах уже начались, тогда перед грунтованием (или вместо него) следует использовать преобразователь ржавчины.

Кратко

Предложенные выше манипуляции потребуют от владельца определенного времени, и понятно, что для многих из нас это будет причиной таких подготовительных работ проигнорировать. Тем более что на эксплуатационных качествах машины ржавчина на кузове и влага в салоне долго не будут отражаться. Но подобные превентивные меры как минимум помогут сохранить товарный вид машины на случай последующей продажи. И тем более стоит оградить авто от коррозии, если вы планируете ездить на ней еще много лет.