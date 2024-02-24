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Як завозити гумдопомогу в Україну з 1 квітня: розʼяснення від Мінсоцполітики

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З 1 квітня ввезення гуманітарної допомоги в Україну буде можливе лише через Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства соціальної політики в Facebook.

У грудні минулого року в Україні запрацювала Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги, ключова мета якої зробити процедуру ввезення та обліку гуманітарки зручнішою та прозорішою.

Проте вже з 1 квітня завершиться перехідний період, який дозволяв отримувачам "гуманітарки" обирати спосіб її обліку: паперовий чи цифровий. Залишиться лише один механізм - цифровий.

Як завозити гуманітарну допомогу з 1 квітня

Щоб нові правила з 1 квітня не стали неочікуваними та отримувачі могли легко завезти допомогу, а українці її отримати, нагадуємо як користуватись цифровою платформою.

  • Перейдіть на сайт good.gov.ua.
  • Якщо вас не має в Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, зареєструйтесь за допомогою КЕП та підтвердіть дані про організацію. Це займає кілька хвилин. Детальніше у відео.
  • Заповніть дані про вантажі та декларацію в системі. Інструкція за посиланням.
  • Отримайте унікальний код гуманітарної допомоги.
  • Сформуйте Декларацію в системі.
  • Назвіть цей код під час митного оформлення на кордоні.
  • Розподіліть вантаж.
  • Якщо є розбіжності між декларацією та фактично отриманим товарами - заповніть в системі інвентаризаційний опис. Інформацію про те, як оформити інвентаризаційний опис дивіться у відео.
  • Подайте автоматичний звіт про цільове використання гуманітарної допомоги в цифровій системі. Що дані з декларації або інвентаризаційного опису будуть підтягуватися в звіт автоматично.
  • У випадку якщо були допущені помилки при поданні інвентаризаційного опису чи звіту, користувач до кінця місяця в якому було подано інвентаризаційний опис або звіт, може подати уточнюючий звіт або інвентаризаційний опис.

Детальну інструкцію з користування системою можна знайти за посиланням. Також за посиланням можна знайти відповіді на запитання, які найчастіше виникали під час запровадження нових правил.

Якщо маєте запитання щодо реєстрації та користування в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, то звертайтесь до контакт-центру ДП ІОЦ Мінсоцполітики України за номером (044) 494 19 10 або за електронною поштою callcenter@ioc.gov.ua.

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