Как завозить гуммопомощь в Украину с 1 апреля: разъяснение от Минсоцполитики

С 1 апреля ввоз гуманитарной помощи в Украину будет возможен только через Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook.
В декабре прошлого года в Украине заработала Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи, ключевая цель которой сделать процедуру ввоза и учета гуманитарки более удобной и прозрачной.
Однако уже с 1 апреля завершится переходный период, который позволял получателям "гуманитарки" выбирать способ ее учета: бумажный или цифровой. Останется только один механизм - цифровой.
Чтобы новые правила с 1 апреля не стали неожиданными и получатели могли легко завезти помощь, а украинцы ее получить, напоминаем как пользоваться цифровой платформой.
Подробную инструкцию по использованию системы можно найти по ссылке. Также по ссылке можно найти ответы на вопросы, которые чаще всего возникали при введении новых правил.
Если у Вас есть вопросы относительно регистрации и пользования в Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи, то обращайтесь в контакт-центр ГП ИОЦ Минсоцполитики Украины по номеру (044) 494 19 10 или по электронной почте callcenter@ioc.gov.ua.
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