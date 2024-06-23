Як завести машину, якщо сів акумулятор: корисні поради

Певно, в половині випадків, коли ми раптом не можемо скористатись автомобілем, винна акумуляторна батарея. Що робити в такому випадку і як завести двигун?

Старт двигуна потребує від акумулятора великої потужності, особливо коли мотор холодний. Тому проблеми батареї дуже часто проявляються саме при спробі пуску двигуна. Проте в бувалих водіїв в запасі є кілька методик запуску машини, коли батарея ледь подає ознаки життя.

Перевірити дрібниці

Ця порада адресована водіям, які не бояться трохи напружити технічну частину свого інтелекту і вимазати руки.

Перш ніж розгортати більш масштабну діяльність, подивіться під капот. Не виключено, що там ви побачите явні причини невдалого запуску: нагромадження зеленого окислу на клемах АКБ, джгути дротів, пошкоджені дикими чи напівдикими гризунами або загрозливу калюжу пального під двигуном. Якщо видимих проблем немає, читайте наступні глави, але спочатку зробіть дещо, щоб полегшити запуск: вимкніть усі споживачі електроенергії – стоп-сигнали, фари, підігрів сидінь та вікон, вентилятор кліматичної системи.

Використайте бустер

Автономний пусковий пристрій, який фактично є великим павербанком, може допомогти у випадку, якщо акумулятор сів не "в нуль", а подає ознаки життя. Багато спроб запуску він не забезпечить, але разів два-три вам гарантовані. Звісно, якщо бустер не пролежав без підзарядки півроку. І ще майте на увазі, що у продажу зустрічається доволі багато дешевих непридатних до використання девайсів – з тонкими дротиками і легких на вагу.

Заживитись від сусіда ("прикурити")

Для цього потрібен нехитрий на вигляд пристрій – два дроти з міцними затискувачами-крокодилами. Взимку багато хто з власників ненових машин возить такий у багажнику, також шукайте його у найближчому магазині. Процедура нескладна, важливо не замкнути випадково "крокодили" між собою і акуратно з’єднати "плюс" з "плюсом" і "мінус" з "мінусом". Зважте на те, що в морозну погоду дешевий "підкурювач" з тоненькою мідною жилою і тендітними крокодилами може і не допомогти.

З розгону

Спосіб дещо екстремальний, але якщо поряд є достатньо вільного місця, ймовірність успіху велика. Коли два-три помічники розженуть машину на нейтральній передачі до 10 – 20 км/год, водій має увімкнути третю передачу і плавно відпустити зчеплення. Звісно, при увімкненому запаленні. Зверніть увагу, що такий прийом підійде тільки для машин з механічною коробкою передач та для деяких роботизованих трансмісій. І якщо чесно, цей спосіб не дуже корисний для двигуна, особливо для дизеля: чим плавніше водій буде відпускати зчеплення, тим краще.

З буксиру

Без досвіду чи без великої необхідності цей метод краще не використовувати, бо для задньої машини є великий ризик поцілувати тягача у бампер. Беріть міцний трос, вмикайте третьою – четверту передачу, але не відпускайте зчеплення (дуже плавно!) поки тягач не розжене вас до 15 – 20 км/год. Оскільки цей прийом – свого роду механізований варіант попереднього, для моделей з АКП він не годиться.

Коротко

Можливо, багатьма це буде сприйнято як банальність, але таки скажемо: найпростіший спосіб уникнути подібних ситуацій – підтримувати акумулятор у належному стані. Якщо машині не тридцять років, насправді це не так вже важко. Час від часу просіть електрика проконтролювати напругу при заглушеному двигуні і при працюючому, а ще вчасно замінюйте відпрацьовану АКБ новою. Також важливо, щоб вона була підібрана правильно – за усіма параметрами, а не тільки за геометричними розмірами.