Как завести машину, если сел аккумулятор: полезные советы

Видимо, в половине случаев, когда мы вдруг не можем воспользоваться автомобилем, виновата аккумуляторная батарея. Что делать в таком случае и как завести двигатель?

Старт двигателя требует от аккумулятора большой мощности, особенно когда мотор холоден. Поэтому проблемы батареи очень часто проявляются именно при попытке запуска двигателя. Однако у видавших виды водителей в запасе есть несколько методик запуска машины, когда батарея едва подает признаки жизни.

Проверить мелочи

Этот совет адресован водителям, которые не боятся слегка напрячь техническую часть своего интеллекта и вымазать руки.

Прежде чем разворачивать более масштабную деятельность, посмотрите под капот. Не исключено, что там вы увидите явные причины неудачного запуска: накопление зеленого окисла на клеммах АКБ, жгуты проводов, поврежденные дикими или полудикими грызунами или угрожающую лужу горючего под двигателем. Если видимых проблем нет, читайте следующие главы, но сначала сделайте кое-что для того, чтобы облегчить запуск: выключите все потребители электроэнергии – стоп-сигналы, фары, подогрев сидений и окон, вентилятор климатической системы.

Используйте бустер

Автономное пусковое устройство, которое является фактически большим павербанком, может помочь в случае, если аккумулятор сел не "в ноль", а подает признаки жизни. Много попыток запуска он не обеспечит, но раза два-три вам гарантированы. Конечно, если бустер не пролежал без подзарядки полгода. И еще имейте в виду, что в продаже встречается много дешевых непригодных к использованию девайсов – с тонкими дротиками и легких на вес.

Заживиться от соседа ("прикурить")

Для этого нужно незамысловатое на вид устройство – два провода с прочными зажимами-крокодилами. Зимой многие владельцы неновых машин возят таковой в багажнике, также ищите его в ближайшем магазине. Процедура несложная, важно не замкнуть случайно "крокодилы" между собой и аккуратно соединить "плюс" с "плюсом" и "минус" с "минусом". Учтите на то, что в морозную погоду дешевый "подкуриватель" с тоненькой медной жилой и хрупкими крокодилами может и не помочь.

С разгона

Способ несколько экстремальный, но если рядом достаточно свободного места, вероятность успеха велика. Когда два-три помощника разгонят машину на нейтральной передаче до 10 – 20 км/ч, водитель должен включить третью передачу и плавно отпустить сцепление. Естественно, при включенном воспалении. Обратите внимание, что такой прием подходит только для машин с механической коробкой передач и для некоторых роботизированных трансмиссий. И если честно, этот способ не очень полезен для двигателя, особенно для дизеля: чем плавнее водитель будет отпускать сцепление, тем лучше.

С буксира

Без опыта или без большой необходимости этот метод лучше не использовать, потому что для задней машины велик риск поцеловать тягача в бампер. Берите крепкий трос, включайте третью – четвертую передачу, но не отпускайте сцепление (очень плавно!) пока тягач не разгонит вас до 15 – 20 км/ч. Поскольку этот прием – своего рода механизированный вариант предыдущего, для моделей с АКП он не годится.

Кратко

Возможно, многими это будет воспринято как банальность, но скажем: самый простой способ избежать подобных ситуаций – поддерживать аккумулятор в надлежащем состоянии. Если машине не тридцать лет, на самом деле это не так уж тяжело. Иногда просите электричество проконтролировать напряжение при заглушенном двигателе и при работающем, а еще вовремя заменяйте отработанное АКБ новым. Также важно, чтобы она была подобрана правильно – по всем параметрам, а не только по геометрическим размерам.