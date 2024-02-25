Як заспокоїти дитину під час панічної атаки: поради від МОЗ

Під час війни через обстріли та повітряні тривоги у багатьох людей виникає підвищена тривожність та панічні атаки. Від цього не застраховані і діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.
Панічна атака - це раптовий епізод сильного страху або жаху, що виникає без видимої причини. Напади часто трапляються, коли людина переживає сильне занепокоєння, або після складного чи стресового досвіду. Також вони можуть бути наслідком перенесених захворювань, тому важливо проконсультуватися не лише з психологом/психотерапевтом, а й з лікарем, щоб виключити всі можливі ризики.
Панічна атака може тривати до 30 хвилин і не несе прямої загрози життю. Проте без професійної допомоги напади можуть посилюватися. Якщо ви відчуваєте повторювані епізоди панічних атак, важливо звернутися за допомогою до фахівця.
Симптоми панічної атаки:
Запевніть дитину, що цей стан, хоч і неприємний, не несе загрози життю. Ви разом впораєтеся з ним.
Техніки подолання панічної атаки:
Вплив на цикл панічної атаки:
Дихальні вправи:
Інші вправи:
Памʼятайте, що панічні атаки не є небезпечними для життя, але можуть бути дуже неприємними. За допомогою психотерапії та/або медикаментозного лікування можна навчити дитину контролювати панічні атаки. Якщо ви відчуваєте панічну атаку у дитини, важливо звернутися за допомогою до фахівців.
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