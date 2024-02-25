Як заспокоїти дитину під час панічної атаки: поради від МОЗ

Що таке панічна атака

Панічна атака - це раптовий епізод сильного страху або жаху, що виникає без видимої причини. Напади часто трапляються, коли людина переживає сильне занепокоєння, або після складного чи стресового досвіду. Також вони можуть бути наслідком перенесених захворювань, тому важливо проконсультуватися не лише з психологом/психотерапевтом, а й з лікарем, щоб виключити всі можливі ризики.

Панічна атака може тривати до 30 хвилин і не несе прямої загрози життю. Проте без професійної допомоги напади можуть посилюватися. Якщо ви відчуваєте повторювані епізоди панічних атак, важливо звернутися за допомогою до фахівця.

Симптоми панічної атаки:

Прискорене серцебиття;

Задуха, прискорене або ускладнене дихання;

Оніміння або тремтіння рук і ніг;

Нудота та дискомфорт у шлунку;

Запаморочення;

Підвищена яскравість та інтенсивність сприйняття світла;

Сльози, незмога перестати плакати;

Відчуття "застигання", нездатність рухатися.

Як допомогти дитині під час панічної атаки

Запевніть дитину, що цей стан, хоч і неприємний, не несе загрози життю. Ви разом впораєтеся з ним.

Техніки подолання панічної атаки:

Вплив на цикл панічної атаки:

Думки: заспокоюйте дитину, говоріть з нею лагідним голосом.

Поведінка: використовуйте вправи для "заземлення".

Тілесні відчуття: практикуйте дихальні вправи.

Емоції: допомагайте дитині зосередитися на позитиві.

Дихальні вправи:

Покладіть руку на живіт дитини.

Робіть усвідомлені вдихи та видихи (5 секунд вдих, 5 секунд видих).

Вдих через ніс, видих через рот.

Поясніть, що при вдиху животик надувається, як повітряна кулька, а при видиху - повільно здувається.

Інші вправи:

Знайти кілька предметів певного кольору та назвати їх.

Порахувати кроки до певного предмета.

Рахувати від десяти до одного.

Стискати поперемінно правою та лівою рукою руку дорослого.

Постукати по животу на 3 пальці нижче сонячного сплетіння.

Потерти кінчик носа.

Злегка натиснути на очні яблука.

Змочити губи дитини водою, сполоснути рот.

Витягувати язика, намагаючись торкнутися грудної клітки.

Подивитися праворуч, затримати погляд на 15-20 секунд, потім ліворуч.

Розтерти тіло.

Розтерти точку між підмізинним пальцем і мізинцем.

Покласти руки на ребра, концентруватися на їх розширенні під час дихання.

Памʼятайте, що панічні атаки не є небезпечними для життя, але можуть бути дуже неприємними. За допомогою психотерапії та/або медикаментозного лікування можна навчити дитину контролювати панічні атаки. Якщо ви відчуваєте панічну атаку у дитини, важливо звернутися за допомогою до фахівців.