Как успокоить ребенка во время панической атаки: советы от Минздрава

Во время войны из-за обстрелов и воздушных тревог у многих людей возникает повышенная тревожность и панические атаки. От этого не застрахованы и дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Паническая атака - это внезапный эпизод сильного страха или ужаса, возникающий без видимой причины. Приступы часто случаются, когда человек переживает сильное беспокойство, или после сложного или стрессового опыта. Также они могут быть следствием перенесенных заболеваний, поэтому важно проконсультироваться не только с психологом/психотерапевтом, но и с врачом, чтобы исключить все возможные риски.
Паническая атака может длиться до 30 минут и не несет прямой угрозы жизни. Однако без профессиональной помощи приступы могут усиливаться. Если вы испытываете повторяющиеся эпизоды панических атак, важно обратиться за помощью к специалисту.
Симптомы панической атаки:
Уверьте ребенка, что это состояние, хоть и неприятное, не несет угрозы жизни. Вы вместе справитесь с ним.
Техники преодоления панической атаки:
Воздействие на цикл панической атаки:
Дыхательные упражнения:
Другие упражнения:
Помните, что панические атаки не опасны для жизни, но могут быть очень неприятными. С помощью психотерапии и/или медикаментозного лечения можно научить ребенка контролировать панические атаки. Если вы чувствуете паническую атаку у ребенка, важно обратиться за помощью к специалистам.
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