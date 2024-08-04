Як не заснути за кермом: 7 порад для водіїв від поліції

Ситуація на дорозі може змінитись будь-якої секунди, і не завжди залежить від вас. А отже важливо зберігати уважність та концентрацію за кермом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.
"Пам'ятайте, що довге керування, дуже виснажує, а втомлений водій — джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Це може закінчитися трагічно не лише для самого водія, але й інших людей", - наголосили в поліції.
Правоохоронці підготували кілька важливих порад, щоб не заснути за кермом:
Нагадаємо, раніше ми писали поради для тих, хто планує купувати свою першу машину.
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