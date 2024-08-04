Як не заснути за кермом: 7 порад для водіїв від поліції

"Пам'ятайте, що довге керування, дуже виснажує, а втомлений водій — джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Це може закінчитися трагічно не лише для самого водія, але й інших людей", - наголосили в поліції.

Правоохоронці підготували кілька важливих порад, щоб не заснути за кермом: