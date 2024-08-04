Как не уснуть за рулем: 7 советов для водителей от полиции

Ситуация на дороге может измениться в любую секунду, и не всегда зависит от вас. А значит важно сохранять внимательность и концентрацию за рулем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.
"Помните, что долгое управление очень истощает, а уставший водитель - источник повышенной опасности на дороге. Это может закончиться трагически не только для самого водителя, но и для других людей", - подчеркнули в полиции.
Правоохранители подготовили несколько важных советов, чтобы не уснуть за рулем:
Напомним, ранее мы писали советы для тех, кто планирует покупать свою первую машину.
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