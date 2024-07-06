Як зарядити електромобіль від генератора: кілька важливих порад

Те, що на панелі генератора є така сама розетка, як удома чи в гаражі, дає власникам електромобілів надію на дієву поміч цього автономного джерела енергії. В цілому надії не марні, але нижче ми приводимо декілька важливих застережень.

Як підключити генератор до електромобіля

Це робиться так само, як і у випадку з домашньою розеткою змінного струму на 220 вольт. Але будьте готові до кількох несподіванок:

Генератор має замалу потужність. Найбільш поширені побутові бензогенератори мають номінальну потужність порядку 3,5 кВт (3500 ватт), в той час як електромобілю (в залежності від розміру батареї та його ЗУ) найчастіше потрібно як мінімум 3,0 – 7,0 кВт;

Електромобіль не приймає струм, відображуючи на екрані помилку – через відсутність у розетці заземлення. Це стосується в першу чергу моделей Tesla, але майте на увазі, що заземлити генератор насправді не так вже важко;

Машина видасть помилку зарядки через невідповідність параметрів струму у його розетці. В ідеалі електромобілю потрібен змінний струм з так званою чистою синусоїдою, а не з модифікованою. При тому більшість доступних генераторів видає аж ніяк не чисту – але як показує досвід, в більшості випадків зарядний пристрій електромобіля переварює і модифіковану "хвилю".

Як довго електромобіль заряджається від генератора

Так, м’яко кажучи, не дуже швидко – так само, як і при зарядці від домашньої розетки. Потужності на більшу швидкість в бензогенератора просто немає. Наприклад, класичний для України Nissan Leaf з батареєю ємністю 62 кВт*год буде заряджатись “до повного” не менше 12 – 13 годин.

Скільки бензину потрібно для зарядки електромобіля

Мабуть, для власника електромобіля питання витрати бензину буде трохи дивним, але ж генератор потрібно заправляти. Витрата типового китайського генератора номінальною потужністю 3,5 – 4,5 кВт становить 0,7 – 3,0 л/год. Апетит дуже залежить від навантаження на генератор, тому стосовну процесу зарядки треба мати на увазі споживання бензину на рівні 2,0 – 3,0 л/год. Що це означає в перерахунку на кілометри, кожен може порахувати сам, знаючи, скільки конкретний електромобіль споживає кіловат-годин на 100 км.

Наші приблизні розрахунки показують, що на 100 км пробігу при використанні генератора електромобілю класу Nissan Leaf потрібно буде порядку 15 літрів бензину. Враховуючи втрати на перетворення енергії в генераторі – ще й не так багато.

Техніка безпеки при зарядці електромобіля

Ніяких особливих загроз при зарядці електромобіля від бензогенератора немає. Але, звісно, слід дотримуватись загальних правил безпеки при роботі з електроспоживачами і з легкозаймистими речовинами.

І ще залишається питання потужності, яку машина споживає від генератора. По-перше, її можна контролювати за борткомп’ютером машини чи за фірмовим додатком у смартфоні (типу Leaf Spy для Nissan Leaf). А ще в перші хвилини зарядки треба уважно спостерігати за генератором – чи не зазнає він надмірного навантаження і не перегрівається. В принципі, аварійний захист генератора має захистити його електричну схему від надмірного струму споживання, припинивши процес, але в перші, найбільш ризиковані хвилини, краще додати візуальний контроль.

Коротко

В якості аварійного варіанту такий спосіб підзарядки електромобіля цілком годиться. Звісно, якщо сам електромобіль буде не проти. Так, вийде дорого і довго, але головне, що ви тепер знаєте, що запасний варіант на випадок блекауту у вас є.