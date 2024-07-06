Как зарядить электромобиль от генератора: несколько важных советов

Вполне логичный вопрос: если заживить дом от бензогенератора можно, нельзя ли использовать его для зарядки электромобиля? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но мы предлагаем рассмотреть варианты.
О том, можно ли заряжать электромобиль от бензогенератора, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались публикации изданий Autobild и Autocentre.
То, что на панели генератора есть такая же розетка, как дома или в гараже, дает владельцам электромобилей надежду на действенную помощь этого автономного источника энергии. В целом надежды не напрасны, но ниже мы приводим несколько важных оговорок.
Это делается так же, как и в случае с домашней розеткой переменного тока на 220 вольт. Но будьте готовы к нескольким неожиданностям:
Да, мягко говоря, не очень быстро – так же, как и при зарядке от домашней розетки. Мощности на большую скорость у бензогенератора просто нет. Например, классический для Украины Nissan Leaf с батареей емкостью 62 кВт*ч будет заряжаться до полного не менее 12 – 13 часов.
Пожалуй, для владельца электромобиля вопрос расхода бензина будет немного странным, но генератор нужно заправлять. Расход типичного китайского генератора номинальной мощностью 3,5 – 4,5 кВт составляет 0,7 – 3,0 л/ч. Аппетит очень зависит от нагрузки на генератор, поэтому касающуюся процесса зарядки нужно иметь в виду потребление бензина на уровне 2,0 – 3,0 л/час. Что это значит в пересчете на километры, каждый может сосчитать сам, зная, сколько конкретный электромобиль потребляет киловатт-часов на 100 км.
Наши приблизительные расчеты показывают, что на 100 км пробега при использовании генератора электромобиля класса Nissan Leaf потребуется порядка 15 литров бензина. Учитывая потери на превращение энергии в генераторе – еще не так много.
Никаких особых опасностей при зарядке электромобиля от бензогенератора нет. Но, конечно, следует соблюдать общие правила безопасности при работе с электропотребителями и легковоспламеняющимися веществами.
И еще остается вопрос мощности, которую машина потребляет от генератора. Во-первых, ее можно контролировать за борткомпьютером машины или фирменным приложением в смартфоне (типа Leaf Spy для Nissan Leaf). А еще в первые минуты зарядки нужно внимательно наблюдать за генератором – не испытывает ли он чрезмерную нагрузку и не перегревается. В принципе, аварийная защита генератора должна оградить его электрическую схему от чрезмерного тока потребления, прекратив процесс, но в первые, наиболее рискованные минуты, лучше добавить визуальный контроль.
В качестве аварийного варианта такой способ подзарядки электромобиля вполне годится. Конечно, если сам электромобиль будет не против. Да, получится дорого и долго, но главное, что вы теперь знаете, что запасной вариант на случай блекаута у вас есть.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала о ТОП-5 электрических кроссоверов украинского рынка.