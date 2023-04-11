Як заробляти на Форекс? Прості кроки від експертів Traders Union

Непрості часи, коли багато людей втратили свою стабільну роботу, підштовхнули українців до пошуку альтернативи — надійних та привабливих способів заробітку, які б не вимагали спеціальної освіти, але приносили гідний дохід. Одним з таких способів є заробіток на міжнародному валютному ринку. Сьогодні торгівля на Форекс стає дедалі більш популярним способом поліпшити свій матеріальний стан не виходячи з дому.

Фінансові аналітики Traders Union опублікували новий матеріал, в якому детально розповіли, як заробляти на Форекс, що для цього потрібно та з чого почати. Також експерти навели приклади, скільки може заробити пересічний трейдер. У TU наголошують, що можливості для заробітку на Форекс не обмежені і залежать від того, скільки зусиль та часу готовий приділяти трейдер, а також від обраної ним стратегії, рівня знань та досвіду, тощо. Велику роль в торговому успіху на Форекс відіграє і брокер — фахівці TU підкреслюють, що взаємодіяти слід лише з надійною, регульованою та ліцензованою компанією, яка має хорошу репутацію.

Поради тим, хто хоче заробляти на Форекс

У статті від експертів TU міститься багато корисної інформації про успішні торгові стратегії, фінансові ризики, як розрахувати свій потенційний прибуток та як отримати стабільний дохід. Аналітики дали також декілька порад майбутнім трейдерам, а саме:

не нехтувати роллю брокера та обирати його уважно і прискіпливо;

грамотно керувати депозитом. Зокрема, не використовувати всю суму одразу та не користуватися великим кредитним плечем;

не забувати про диверсифікацію та “не зберігати всі яйця в одній корзині” — тобто, використовувати декілька торгових інструментів одночасно та мати у своєму інвестиційному портфелі різноманітні активи.

вміти створювати правильні прогнози та розвивати свої прогностичні вміння за допомогою аналізу ринків, графіків і таблиць.

бути психологічно готовим до можливих невдач та не дозволяти трейдингу суттєво впливати на свій емоційний стан. Готовність до ризику захищає від необдуманих рішень. Втім, ставитися до великих сум, які можуть “звалитися на голову” зненацька теж слід без ейфорії і з холодним розсудком. Торгівля на Форекс — це серйозна справа, в якій недоречний зайвий азарт.

Найпопулярніші способи заробітку на Форекс

У TU назвали декілька популярних способів заробітку на міжнародному валютному ринку. Це:

одноосібний класичний трейдинг;

відкриття ПАММ-рахунків та довірче управління;

Форекс-інвестиції;

копітрейдинг (копіювання угод професіоналів), або ж соціальний трейдинг;

придбання торгових сигналів;

використання роботів-радників.

Детальніше про кожен з видів заробітку можна прочитати на офіційному сайті TU. До речі, цікавим способом заробітку на фінансових ринках є бінарні опціони. Для тих, хто не боїться ризикувати та має хороші прогностичні та аналітичні навички, бінарні опціони можуть бути реальним шансом на отримання високого прибутку - до 60%-90% від суми ставки. Експерти TU вважають найбільш надійним брокером бінарних опціонів Pocket Option, огляд на якого є на офіційному сайті Traders Union.