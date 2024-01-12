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Як зареєструватися на продовження захисту у Чехії: основні помилки

Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту у Чехії до 2025 року триває з 8 січня до 15 березня 2024 року. У багатьох біженців виникають труднощі із заповненням даних на сайті.

Які помилки заважають зареєструватися та що треба врахувати, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Редакція протестувала реєстрацію на сайті та допомагає українцям у Чехії розібратися із основними проблемами.

  • Не вдається зайти на сайт. З'являється текст "Адреса доступна лише з Чеської Республіки, будь ласка, зверніть увагу на налаштування вашого браузера". Можливі помилки: людина намагається зареєструватися з іншої країни або у Чехії зайти з українського інтернету (наприклад, через роумінг).
  • Дані не підтверджені в реєстраційній формі. На сайті nasiukrajinci.cz від МВС радять зачекати і не створювати новий обліковий запис із іншою адресою електронної пошти: "Нам потрібно особисто перевірити, де сталася помилка. Ми зв’яжемося з вами протягом декількох днів за електронною адресою, яку ви вказали при реєстрації".
  • Вказуйте номер нової візи. Раніше на гумдопомогу треба було вказувати дату отримання першої візи. При онлайн-реєстрації треба вписувати номер чинної візи.
  • "Бронювання неможливе" після заповнення усіх сторінок на реєстрацію. Треба перевірити, чи дійсно усі поля заповнені. Пропущений рядок підсвічується червоним кольором.
  • Реєстрація у перші години відкриття сайту. Дехто створив обліковий запис до початку запуску онлайн-реєстрації. Таких людей проінформують про подальші кроки електронною поштою.
  • Не вдається ввести адресу. Слід вказати назву населеного пункту. Список адрес буде у меню, що випадає з вулицею і номером будинку. Вручну заповнити це поле не вийде.
  • У які поля вносити номер паспорту та візи. Номер документу (паспорту) вписують у полі Čislo cestovního dokladu, номер візової наклейки – у поле Čislo vizového štitku.
  • Школа, яку відвідує дитина. Якщо дитина ходить до середньої школи, цей пункт не заповнюється.
  • Відділення для візиту. Можна реєструватися на будь-яке відділення з тих адрес, що система пропонує під час бронювання.
  • Вільні слоти. На етапі бронювання варто не поспішати і перевірити вільні слоти у всіх відділеннях. Під час вибору дати система може працювати повільно. Варто зачекати, поки слоти почнуть підсвічуватися кольором.

Після реєстрації на пошту прийде лист із підтвердженням. Завантажити підтвердження реєстрації можна і з онлайн-кабінету. Після цього треба буде особисто з’явитися до МВС в зазначений час.

Якщо зареєструватися самостійно так і не вдалося, можна звернутися на інфолінію + 420 974 801 802 та написати листа на адресу електронної пошти: ukrajina@mvcr.cz.

Нагадаємо, ми писали, як українцям засвідчити документи у Чехії. По всій країні діють спеціальні пункти Czech POINT.

Також ми розповідали, що зміниться для українців у Чехії цього року. Країна поступово коригує програму підтримки, щоб заохотити українців інтегруватися.

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