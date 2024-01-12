Как зарегистрироваться на продление защиты в Чехии: основные ошибки

Редакция протестировала регистрацию на сайте и помогает украинцам в Чехии разобраться с основными проблемами.
Не удается зайти на сайт. Появляется текст "Адрес доступен только из Чешской Республики, пожалуйста, обратите внимание на настройки вашего браузера". Возможные ошибки: человек пытается зарегистрироваться из другой страны или в Чехии зайти из украинского интернета (например, через роуминг).
Данные не подтверждены в регистрационной форме. На сайте nasiukrajinci.cz от МВД советуют подождать и не создавать новую учетную запись с другим адресом электронной почты: "Нам нужно лично проверить, где произошла ошибка. Мы свяжемся с вами в течение нескольких дней по электронному адресу, который вы указали при регистрации".
Указывайте номер новой визы. Раньше на гумдопомощь нужно было указывать дату получения первой визы. При онлайн регистрации нужно вписывать номер действующей визы.
"Бронирование невозможно" после заполнения всех страниц на регистрацию. Следует проверить, действительно ли все поля заполнены. Пропущенная строка подсвечивается красным цветом.
Регистрация в первые часы открытия сайта. Некоторые создали учетную запись до начала запуска онлайн-регистрации. Таких людей проинформируют о дальнейших шагах по электронной почте.
Невозможно ввести адрес. Следует указать название населенного пункта. Список адресов будет в меню, выпадающем с улицей и номером дома. Вручную заполнить это поле не получится.
В какие поля вносить номер паспорта и визы. Номер документа (паспорта) вписываются в поле Čislo cestovnого dokladу, номер визовой наклейки – в поле Čislo vizového štitku.
Школа, которую посещает ребенок. Если ребенок ходит в среднюю школу, этот пункт не заполняется.
Отделение для визита. Можно регистрироваться на любое отделение по тем адресам, которые система предлагает во время бронирования.
Свободные слоты. На этапе бронирования следует не торопиться и проверить свободные слоты во всех отделениях. При выборе даты система может работать медленно. Следует подождать, пока слоты начнут подсвечиваться цветом.
После регистрации на почту придет письмо с подтверждением. Загрузить подтверждение регистрации можно и из онлайн-кабинета. После этого нужно будет лично явиться в МВД в указанное время.
Если зарегистрироваться самостоятельно так и не удалось, можно обратиться на инфолинию +420 974 801 802 и написать письмо на адрес электронной почты: ukrajina@mvcr.cz.