В Хорватії дефіцит працівників-іноземців. Кого шукають і скільки можна заробити

Хорватія має гостру потребу в іноземних працівниках. Однак далеко не всі з них підходять на ті вакансії, які відкривають місцеві підприємці.

РБК-Україна з посиланням на Schengen.news розповідає, що відбувається на місцевому ринку праці та які зарплати в країні.

Кожен 15-й працівник в Хорватії – іноземець

В Хорватії є фактично термінова потреба в іноземних працівниках. Але іноземні фахівці часто не підходять для роботи, яку пропонують в країні, кажуть місцеві підприємці.

Дані показують, що наразі кожен 15-й працівник в країні є іноземцем, і очікується, що в наступні роки їх кількість зросте. До 2030 року в Хорватії має бути вже близько півмільйона іноземних працівників. Однак досі невідомо, чи зможе така велика кількість людей подолати нестачу робочої сили в країні.

Брак працівників – однією з головних проблем для хорватських компаній. Влада Хорватії заявляє, що в країні терміново потрібні іноземці, які б допомогли подолати нестачу робочої сили.

Директор сектору стійкості бізнесу та зеленої трансформації харчової компанії Podravka Наташа Мікуш Жігман заявила, що скоро доведеться наймати більше іноземців тому, що не вистачає місцевих працівників, які б заповнили наявні посади.

Фото: Кількість іноземних працівників в Хорватії росте, але не всі вони відповідають вимогам по роботі (Getty Images)

Але знайти "адекватних" іноземних працівників так само важко, як і місцевих, каже Голова правління Đuro Đaković Марко Чосич. "Ми не можемо просто сказати, що іноземний працівник такий же хороший і так само добре замінить місцевого", – зауважив він.

Часто іноземці розцінюють Хорватію як пункт в’їзду до ЄС. Враховуючи це, в країні хочуть використати цей потенціал для утримання працівників, створивши іноземцям стимули не виїздити, а залишатися в країні.

Які зарплати в Хорватії у 2024 році та яких фахівців шукають

Порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, зарплати в Хорватії не дуже високі. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна зросла і зараз становить 840 євро на місяць.

За даними Хорватського бюро статистики, заробітна плата в країні зросла до 1326 євро на місяць. Середня заробітна плата в Хорватії й надалі зберігає тенденцію до підвищення.

За даними на кінець минулого року, в Хорватії проживали близько 30 тисяч українських біженців. Однак, за неофіційними даними, їх кількість станом на зараз значно більше. Українські біженці в Хорватії мають право шукати роботу.

Найбільше в країні потребують працівників готельно-ресторанної галузі. Також - продавців в магазинах та торгівельних центрах, будівельників та фахівців з розвитку бізнесу зі знанням іноземних мов. Не знижується попит на працівників з галузі сільського господарства та працівників на виробництвах.