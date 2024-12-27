Як зареєструвати нове авто в Україні: алгоритм дій та вартість

Зареєструвати новий транспортний засіб українці можуть у найближчому сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Для цього потрібно надати необхідні документи та сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.
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"Сісти за кермо нового автомобіля - мрія для багатьох водіїв. Автомобільний ринок пропонує великий вибір на будь-який гаманець і смак. Станом на зараз (26 грудня, - Ред.) із початку 2024 року у сервісних центрах МВС зареєстровано понад 142 тисячі транспортних засобів, придбаних в автосалонах", - розповіли українцям.
Тим, хто планує ставити на облік нове авто, у сервісному центрі нагадали:
Якщо власник передає повноваження продавцю:
Зазначається, що під час реєстрації новий автомобіль не підлягає обов'язковому огляду експертною службою МВС.
"Транзитні номерні знаки можуть не видаватися, а машина - перебувати в автосалоні", - додали у прес-службі.
Для того, щоб зареєструвати нову машину в сервісному центрі МВС, потрібні такі документи:
Крім того, при першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС сплачується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Його розмір залежить від вартості авто й у 2024 році становить:
"Звертаємо увагу, що збір до пенсійного фонду не сплачується при першій реєстрації легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами", - підсумували у сервісному центрі МВС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки доведеться заплатити за номери авто в Україні.
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