Як зареєструвати нове авто в Україні: алгоритм дій та вартість

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Реєстрація нового авто: алгоритм дій

"Сісти за кермо нового автомобіля - мрія для багатьох водіїв. Автомобільний ринок пропонує великий вибір на будь-який гаманець і смак. Станом на зараз (26 грудня, - Ред.) із початку 2024 року у сервісних центрах МВС зареєстровано понад 142 тисячі транспортних засобів, придбаних в автосалонах", - розповіли українцям.

Тим, хто планує ставити на облік нове авто, у сервісному центрі нагадали:

реєстрація нового автомобіля здійснюється в будь-якому зручному сервісному центрі МВС

власник може звернутись до територіального підрозділу особисто

власник може передати повноваження продавцю

Якщо власник передає повноваження продавцю:

автосалон генерує довіреність на право представляти інтереси покупця (яку можна підписати в автосалоні без нотаріуса)

формується акт прийому-передачі

представник автосалону може звернутися до сервісного центру МВС замість покупця та зареєструвати авто

Зазначається, що під час реєстрації новий автомобіль не підлягає обов'язковому огляду експертною службою МВС.

"Транзитні номерні знаки можуть не видаватися, а машина - перебувати в автосалоні", - додали у прес-службі.

Необхідні документи та вартість

Для того, щоб зареєструвати нову машину в сервісному центрі МВС, потрібні такі документи:

паспорт із відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання)

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника)

митні документи

договір купівлі-продажу

сертифікат відповідності

Крім того, при першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС сплачується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Його розмір залежить від вартості авто й у 2024 році становить:

3% - якщо вартість не перевищує або дорівнює 499 620 гривням

4% - якщо вартість більш ніж 499 620 гривень, але не перевищує (або дорівнює) 878 120 гривням

5% - якщо вартість більше ніж 878 120 гривень

"Звертаємо увагу, що збір до пенсійного фонду не сплачується при першій реєстрації легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами", - підсумували у сервісному центрі МВС.