Как зарегистрировать новое авто в Украине: алгоритм действий и стоимость

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Регистрация нового авто: алгоритм действий

"Сесть за руль нового автомобиля - мечта для многих водителей. Автомобильный рынок предлагает большой выбор на любой кошелек и вкус. По состоянию на сейчас (26 декабря, - Ред.) с начала 2024 года в сервисных центрах МВД зарегистрировано более 142 тысяч транспортных средств, приобретенных в автосалонах", - рассказали украинцам.

Тем, кто планирует ставить на учет новое авто, в сервисном центре напомнили:

регистрация нового автомобиля осуществляется в любом удобном сервисном центре МВД

владелец может обратиться в территориальное подразделение лично

владелец может передать полномочия продавцу

Если владелец передает полномочия продавцу:

автосалон генерирует доверенность на право представлять интересы покупателя (которую можно подписать в автосалоне без нотариуса)

формируется акт приема-передачи

представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и зарегистрировать авто

Отмечается, что при регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру экспертной службой МВД.

"Транзитные номерные знаки могут не выдаваться, а машина - находиться в автосалоне", - добавили в пресс-службе.

Необходимые документы и стоимость

Для того, чтобы зарегистрировать новую машину в сервисном центре МВД, нужны такие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства)

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя)

таможенные документы

договор купли-продажи

сертификат соответствия

Кроме того, при первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Его размер зависит от стоимости авто и в 2024 году составляет:

3% - если стоимость не превышает или равна 499 620 гривнам

4% - если стоимость более 499 620 гривен, но не превышает (или равна) 878 120 гривнам

5% - если стоимость больше чем 878 120 гривен

"Обращаем внимание, что сбор в пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями", - подытожили в сервисном центре МВД.