Как зарегистрировать новое авто в Украине: алгоритм действий и стоимость

Зарегистрировать новое транспортное средство украинцы могут в ближайшем сервисном центре Министерства внутренних дел. Для этого нужно предоставить необходимые документы и оплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
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"Сесть за руль нового автомобиля - мечта для многих водителей. Автомобильный рынок предлагает большой выбор на любой кошелек и вкус. По состоянию на сейчас (26 декабря, - Ред.) с начала 2024 года в сервисных центрах МВД зарегистрировано более 142 тысяч транспортных средств, приобретенных в автосалонах", - рассказали украинцам.
Тем, кто планирует ставить на учет новое авто, в сервисном центре напомнили:
Если владелец передает полномочия продавцу:
Отмечается, что при регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру экспертной службой МВД.
"Транзитные номерные знаки могут не выдаваться, а машина - находиться в автосалоне", - добавили в пресс-службе.
Для того, чтобы зарегистрировать новую машину в сервисном центре МВД, нужны такие документы:
Кроме того, при первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
Его размер зависит от стоимости авто и в 2024 году составляет:
"Обращаем внимание, что сбор в пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями", - подытожили в сервисном центре МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько придется заплатить за номера авто в Украине.
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