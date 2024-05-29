Як записати дитину до першого класу: повний список документів та алгоритм дій

Прийом заяв на вступ до першого класу від батьків майбутніх учнів в Україні триває. Якщо хтось досі цього не зробив, варто поквапитись, адже у деяких регіонах для цього лишилось кілька днів.
РБК-Україна розповідає, як можна записати дитину до першого класу та які документи для цього потрібні.
Подати заяву на вступ до школи в Україні можна кількома способами:
Для того, щоб подати заяву онлайн, потрібно:
Як подати заяву онлайн (інфографіка: school.isuo.org)
Зарахування до закладу освіти здійснюється згідно з наказом його керівника, який видається на підставі:
"Діти можуть навчатися в тому закладі освіти, який є найближчим до місця їхнього проживання. Водночас, якщо в школі є вільні місця, батьки майбутніх першокласників можуть обрати й інші заклади освіти", - пояснювала ще раніше заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко.
За її словами, подати заяви про зарахування своїх дітей до перших класів батьки можуть до 31 травня 2024 року, адже саме такий термін було визначено наказом Міністерства освіти й науки України.
Згідно з інформацією, опублікованою в системі електронного запису дітей до закладів загальної середньої освіти міста Києва, оригінали документів необхідно принести до 31 травня включно.
Уточнюється водночас, що відсутність станом на 31 травня медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні дитини до першого класу.
Зазначається також, що:
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: КМДА, портал "Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти", портал "Київ Цифровий", брифінг заступниці голови КОДА Жанни Осипенко.