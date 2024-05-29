Как записать ребенка в первый класс: полный список документов и алгоритм действий

Прием заявлений на поступление в первый класс от родителей будущих учеников в Украине продолжается. Если кто до сих пор этого не сделал, стоит поторопиться, ведь в некоторых регионах для этого осталось несколько дней.
РБК-Украина рассказывает, как можно записать ребенка в первый класс и какие документы для этого нужны.
Подать заявление на поступление в школу в Украине можно несколькими способами:
Для того чтобы подать заявление онлайн, нужно:
Как подать заявление онлайн (инфографика: school.isuo.org)
Зачисление в учебное заведение осуществляется согласно приказу его руководителя, который выдается на основании:
"Дети могут учиться в том учебном заведении, которое ближе к месту их проживания. В то же время, если в школе есть свободные места, родители будущих первоклассников могут выбрать и другие учебные заведения", - объясняла еще ранее заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Жанна Осипенко.
По ее словам, подать заявления о зачислении своих детей в первые классы родители могут до 31 мая 2024 года, ведь именно такой срок был определен приказом Министерства образования и науки Украины.
Согласно информации, опубликованной в системе электронной записи детей в учреждения общего среднего образования города Киева, оригиналы документов необходимо принести до 31 мая включительно.
Уточняется, что отсутствие по состоянию на 31 мая медицинской справки не является основанием для отказа в зачислении ребенка в первый класс.
Отмечается также, что:
Напомним, ранее мы рассказывали, когда начнутся летние каникулы 2024, сколько они будут длиться и будут ли работать пришкольные лагеря.
Читайте также о 12 крутых заданиях для детей, которые помогут выучить украинский алфавит быстро и интересно.
При подготовке материала были использованы следующие источники: КГГА, портал "Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования", портал "Киев Цифровой", брифинг заместителя председателя КОГА Жанны Осипенко.