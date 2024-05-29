Как записать ребенка в первый класс: полный список документов и алгоритм действий

Как записать ребенка в первый класс

Подать заявление на поступление в школу в Украине можно несколькими способами:

физически - обратившись непосредственно в выбранное учебное заведение

удаленно - в виде электронных или почтовых писем

онлайн - воспользовавшись электронной регистрацией в заведения общего среднего образования

Для того чтобы подать заявление онлайн, нужно:

зарегистрироваться на портале "Электронная регистрация в заведения общего среднего образования"

выбрать заведение общего среднего образования

создать заявку

подтвердить ее документами в выбранном заведении

Как подать заявление онлайн (инфографика: school.isuo.org)

Какие документы нужны для записи в первый класс

Зачисление в учебное заведение осуществляется согласно приказу его руководителя, который выдается на основании:

заявления о зачислении в учебное заведение одного из родителей ребенка или официального опекуна

копии свидетельства о рождении ребенка

оригинала или копии медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра"

документа, подтверждающего место жительства ребенка или одного из его родителей на территории обслуживания учебного заведения (если ребенок претендует на свободные места в другой школе - потребности в таком документе нет)

"Дети могут учиться в том учебном заведении, которое ближе к месту их проживания. В то же время, если в школе есть свободные места, родители будущих первоклассников могут выбрать и другие учебные заведения", - объясняла еще ранее заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Жанна Осипенко.

По ее словам, подать заявления о зачислении своих детей в первые классы родители могут до 31 мая 2024 года, ведь именно такой срок был определен приказом Министерства образования и науки Украины.

Как происходит зачисление в школу в Киевской области

Согласно информации, опубликованной в системе электронной записи детей в учреждения общего среднего образования города Киева, оригиналы документов необходимо принести до 31 мая включительно.

Уточняется, что отсутствие по состоянию на 31 мая медицинской справки не является основанием для отказа в зачислении ребенка в первый класс.

Отмечается также, что: