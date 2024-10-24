Як замовити й купити дрова до опалювального сезону: інструкція

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Як замовити дрова і де шукати контакти

У Міндовкілля розповіли, що лісівники до опалювального сезону 2024-2025 рр. готові давно. Так, на складах по всій країні - наявні 185 000 кубометрів дров'яної деревини.

При цьому в кожному лісництві заготовлений стратегічний запас дров на випадок збільшення попиту.

Замовити дрова для опалювального сезону 2024-2025 рр. українці можуть кількома шляхами:

зробити це онлайн можна через спеціалізований інтернет-магазин "ДроваЄ"

купувати дрова офлайн у більшості регіонів радять у найближчій філії (лісовому господарстві) найбільшого постачальника ДП "Ліси України"

громадяни з Харківської області можуть також звернутись до прифронтових лісгоспів, інформацію про які можна знайти на сайті Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства

Як можна купити дрова в Україні (інфографіка: mepr.gov.ua)

Як купити дрова онлайн через "ДроваЄ"

Для того, щоб скористатися послугами онлайн-магазину "ДроваЄ", потрібно:

увійти до системи за допомогою ID.GOV.UA (авторизуватись при цьому можна через BankID або інші засоби ідентифікації)

сформувати замовлення: вказати адресу (куди ви плануєте доставити дрова), визначитись із постачальником (лісгоспом або лісництвом), обрати тип дров та їхню кількість (за 1 рік громадянин може замовити 15 м³ дров)

надіслати замовлення

очікувати підтвердження від постачальника (він має зв'язатись із вами для уточнення деталей)

оплатити замовлення онлайн в особистому кабінеті (після підтвердження замовлення постачальником)

Варто зазначити, що питання доставки дров (якщо така послуга вам потрібна) представник лісгоспу узгоджує із замовником окремо - з урахуванням логістики.

Після цього в особистому кабінеті стає доступна функція онлайн-оплати послуги "Доставка".

Під час отримання дров необхідно пред'явити документи, які посвідчують особу та РНОКПП людини, яка оформлювала замовлення.

Замовлення дров через "ДроваЄ" (інфографіка: mepr.gov.ua)

Як визначити об'єм дров і яка деревина найкраща

Облік дров здійснюють, переважно, не поштучно, а у штабелях (складених у період заготівлі лісу) та рахують у складових м³ з корою. При цьому складову кубічну міру визначають шляхом множення довжини штабеля на його висоту та ширину.

Для того, щоб визначити об'єм дров під час замовлення, українцям потрібно, перш за все, визначитись з їхнім типом:

колоті (упаковуються зазвичай у кліті або на піддони)

не колоті (йдуть зазвичай колодами довжиною 1,0 - 1,9 м і товщиною від 2 см і більше)

Після цього можна скористатись спеціальними формулами (їх можна знайти на сайті "ДроваЄ"):

визначення об'єму дров (для колотих дров)

визначення об'єму штабеля (для не колотих дров)

Як визначити об'єм дров (інфографіка: drovae.gov.ua)

Зазначимо також, що найкраще для опалення підходить деревина дуба, бука або граба.

Найпопулярніші породи деревини (інфографіка: drovae.gov.ua)