Як замовити й купити дрова до опалювального сезону: інструкція

Замовити й купити дрова в межах підготовки до нового опалювального сезону українці можуть як віддалено (онлайн) так і фізично - звернувшись до найближчого лісового господарства.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
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У Міндовкілля розповіли, що лісівники до опалювального сезону 2024-2025 рр. готові давно. Так, на складах по всій країні - наявні 185 000 кубометрів дров'яної деревини.
При цьому в кожному лісництві заготовлений стратегічний запас дров на випадок збільшення попиту.
Замовити дрова для опалювального сезону 2024-2025 рр. українці можуть кількома шляхами:
Як можна купити дрова в Україні (інфографіка: mepr.gov.ua)
Для того, щоб скористатися послугами онлайн-магазину "ДроваЄ", потрібно:
Варто зазначити, що питання доставки дров (якщо така послуга вам потрібна) представник лісгоспу узгоджує із замовником окремо - з урахуванням логістики.
Після цього в особистому кабінеті стає доступна функція онлайн-оплати послуги "Доставка".
Під час отримання дров необхідно пред'явити документи, які посвідчують особу та РНОКПП людини, яка оформлювала замовлення.
Замовлення дров через "ДроваЄ" (інфографіка: mepr.gov.ua)
Облік дров здійснюють, переважно, не поштучно, а у штабелях (складених у період заготівлі лісу) та рахують у складових м³ з корою. При цьому складову кубічну міру визначають шляхом множення довжини штабеля на його висоту та ширину.
Для того, щоб визначити об'єм дров під час замовлення, українцям потрібно, перш за все, визначитись з їхнім типом:
Після цього можна скористатись спеціальними формулами (їх можна знайти на сайті "ДроваЄ"):
Як визначити об'єм дров (інфографіка: drovae.gov.ua)
Зазначимо також, що найкраще для опалення підходить деревина дуба, бука або граба.
Найпопулярніші породи деревини (інфографіка: drovae.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці можуть отримати додаткові гроші на дрова та вугілля в опалювальний сезон.
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