Как заказать и купить дрова к отопительному сезону: инструкция

Заказать и купить дрова в рамках подготовки к новому отопительному сезону украинцы могут как удаленно (онлайн) так и физически - обратившись в ближайшее лесное хозяйство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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В Минокружения рассказали, что лесоводы к отопительному сезону 2024-2025 гг. готовы давно. Так, на складах по всей стране - имеются 185 000 кубометров дровяной древесины.
При этом в каждом лесничестве заготовлен стратегический запас дров на случай увеличения спроса.
Заказать дрова для отопительного сезона 2024-2025 гг. украинцы могут несколькими путями:
Как можно купить дрова в Украине (инфографика: mepr.gov.ua)
Для того чтобы воспользоваться услугами онлайн-магазина "ДроваЄ", нужно:
Следует отметить, что вопрос доставки дров (если такая услуга вам нужна) представитель лесхоза согласовывает с заказчиком отдельно - с учетом логистики.
После этого в личном кабинете становится доступна функция онлайн-оплаты услуги "Доставка".
При получении дров необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и РНУКПН человека, оформлявшего заказ.
Заказ дров через "ДроваЄ" (инфографика: mepr.gov.ua)
Учет дров осуществляют, в основном, не поштучно, а в штабелях (сложенных в период заготовки леса) и считают в складовых м³ с корой. При этом складометр определяют путем умножения длины штабеля на его высоту и ширину.
Для того чтобы определить объем дров во время заказа, украинцам нужно, прежде всего, определиться с их типом:
После этого можно воспользоваться специальными формулами (их можно найти на сайте "ДроваЄ"):
Как определить объем дров (инфографика: drovae.gov.ua)
Отметим также, что лучше всего для отопления подходит древесина дуба, бука или граба.
Самые популярные породы древесины (инфографика: drovae.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы могут получить дополнительные деньги на дрова и уголь в отопительный сезон.
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