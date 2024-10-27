Як законсервувати автомобіль перед довгою стоянкою: важливі поради

З одного боку, в сучасних авто немає вузлів, які могли б всерйоз зіпсуватись через тривалу бездіяльність. Але з іншого, багато які з систем, залишені на кілька місяців без уваги, можуть завдати водієві клопоту при наступній зустрічі. Або – і невідомо, що гірше! – деякі наслідки тривалого відпочинку можуть проявитись не відразу, а тільки через певний час, так що власник і не знатиме причини неприємності.

Як законсервувати автомобіль на тривалу стоянку

Повний перелік заходів з консервації доволі масштабний, але ніщо не заважає виконати тільки частину операцій, адже прямого зв’язку між більшістю з них немає.

Ретельно вимийте машину. У тому числі під крилами, під бамперами, під днищем, у дверних прорізах та у підкапотному просторі (тут будьте обережні). Якщо залишити на кузові бруд, він буде тримати у собі вологу, яка дає старт корозії кузова. Ця умова особливо важлива, якщо ставити машину на відстій взимку, коли на ній залишається не тільки бруд, а й сіль.

Вкрийте кузов захисною поліроллю. Твердий віск закриє мікротріщини на лаку та фарбі і попередить розвиток у них корозії. Крім того, віск великою мірою захистить фарбу від руйнівної дії пташиного посліду та соків дерев.

Підніміть тиск у шинах на зайві 0,5 – 1,0 атм проти стандартного для вас. Це запобігатиме залишковій деформації боковин покришок у разі, якщо шини з часом втратять тиск (це природній процес) і машині доведеться якийсь час стояти на спущених шинах. Проте, якщо стоянка затягнеться на кілька місяців, бажано домовитись, щоб хтось періодично приходив до машини і відновлював тиск у колесах.

Приведіть до ладу АКБ. Батарею слід зарядити на 100%, очистити її поверхню від бруду, слідів випарів і окислів. Якщо акумулятор молодий (до 3 – 4 років) і справний, він триматиме запас енергії для запуску двигуна не довше півроку – потім його доведеться заряджати. Але головне навіть не у тому: акумулятору дуже шкідливо залишатися надовго в розрядженому стані. Відтак, якщо планується стоянка більше 3-х місяців, АКБ краще забрати в гараж або додому, щоб її заряджали для запобігання сульфатації через глибокий розряд. Нагадаємо, що увімкнена охоронна система (сигналізація) прискорює розрядку акумулятора при стоянці автомобіля.

Визначайтеся з паливним баком. З одного боку, для металевого баку корисною буде заправка під самий корок – це попереджатиме корозію його стінок. Але з іншого боку, бензин, який простоїть у баку близько року, втратить пускові властивості, тож заводитись на ньому машина буде погано. Якщо машина має ГБО, балон небажано залишати заповненим на максимум, особливо влітку.

Генеральне прибирання та просушування салону. Все сміття, яке залишиться в попільничках, на килимках та під сидіннями, за довгі місяці очікування якщо не загниється, то зацвіте. Випадкова волога в килимках, оббивці і атмосфері салону допоможе розвиватись цвілі та іншим грибкам, які нелегко буде вивести. Але найстрашніше, що несе волога в машині – корозія кузова.

Затуліть лобове та заднє скло. Якщо машина стоятиме просто неба, треба закрити великі вікна блискучими шторками. Це запобігатиме високій температурі в салоні, а значить – збереже оздоблення інтер’єру і розташоване у ньому обладнання.

Забезпечуйте вентиляцію гаража. Так, гараж – вигідне сховище з багатьох точок зору, але він обов'язково має добре провітрюватися. Якщо ні, буде велика ймовірність корозії кузова, особливо якщо машина не нова і іржа вже почала розвиватись у закритих порожнинах.

Захищайте гумові деталі. Про це нечасто згадують, але якщо машина зберігається на сонці, гумові елементи на її поверхні піддаються активному старінню через опромінення ультрафіолетом. Тому варто нанести на гумові вироби той чи інший захисний препарат. В першу чергу йдеться про ущільнювачі скла, молдинги, щітки склоочисників і шини.

Коротко

Найчастіше власник машини, яка довго стояла без діла, не помічає негативних наслідків тривалого простою. Але колись у майбутньому, за кілька років по тому, при випадковому порівнянні двох авто однієї моделі і одного віку, здаватиметься дивною велика різниця у їхньому зовнішньому вигляді. "Нездоровий" білястий колір пластикових та гумових деталей, тріщини на торпедо, каламутні фари та ліхтарі, корозія у різних зонах кузова – все це можна сприймати як природні ознаки віку. Але вони з’являються набагато пізніше, якщо за машиною доглядають не тільки під час користування, а й під час її відпочинку.