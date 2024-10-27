Как законсервировать автомобиль перед длинной стоянкой: важные советы

С одной стороны, у современных авто нет узлов, которые могли бы всерьез испортиться из-за длительного бездействия. Но с другой, многие из систем, оставленные на несколько месяцев без внимания, могут доставить водителю хлопоты при следующей встрече. Или – и неизвестно, что хуже! – некоторые последствия длительного отдыха могут проявиться не сразу, а только через некоторое время, так что владелец и не узнает причины неприятности.

Как законсервировать автомобиль на длительную стоянку

Полный перечень мер по консервации довольно масштабный, но ничто не мешает выполнить только часть операций, ведь прямой связи между большинством из них нет.

Тщательно вымойте машину. В том числе под крыльями, под бамперами, под днищем, в дверных проемах и подкапотном пространстве (здесь будьте осторожны). Если оставить на кузове грязь, он будет держать в себе влагу, дающую старт коррозии кузова. Это условие особенно важно, если ставить машину на отстой зимой, когда на ней остается не только грязь, но и соль.

Укройте кузов защитной полиролью. Твердый воск закроет микротрещины на лаке и краске и предотвратит развитие коррозии. Кроме того, воск во многом защитит краску от разрушающего действия птичьего помета и соков деревьев.

Поднимите давление в шинах на лишние 0,5 – 1,0 атм против стандартного для вас. Это предотвратит остаточную деформацию боковин покрышек в случае, если шины со временем потеряют давление (это естественный процесс) и машине придется некоторое время стоять на спущенных шинах. Однако если стоянка затянется на несколько месяцев, желательно договориться, чтобы кто-то периодически приходил к машине и восстанавливал давление в колесах.

Приведите в порядок АКБ. Батарею следует зарядить на 100%, очистить ее поверхность от грязи, следов испарений и окислов. Если аккумулятор молод (до 3 – 4 лет) и исправен, он будет держать запас энергии для запуска двигателя не дольше полугода – затем его придется заряжать. Но главное даже не в том: аккумулятору очень вредно оставаться надолго в разряженном состоянии. Следовательно, если планируется стоянка более 3 месяцев, АКБ лучше забрать в гараж или домой, чтобы ее заряжали для предотвращения сульфатации через глубокий разряд. Напомним, что включенная охранная система (сигнализация) ускоряет разрядку аккумулятора при стоянке автомобиля.

Определяйтесь с топливным баком. С одной стороны, для металлического бака полезна заправка под самую пробку – это будет предупреждать коррозию его стенок. Но с другой стороны, бензин, который простоит в баке около года, потеряет пусковые свойства, так что заводиться на нем машина будет плохо. Если у машины есть ГБО, баллон нежелательно оставлять заполненным на максимум, особенно летом.

Генеральная уборка и просушка салона. Весь мусор, который останется в пепельницах, на ковриках и под сиденьями, за долгие месяцы ожидания если не загниется, то зацветет. Случайная влага в ковриках, обивке и атмосфере салона поможет развиваться плесени и другим грибкам, которые нелегко будет вывести. Но самое страшное, что несет влага в машине – коррозия кузова.

Закройте лобовое и заднее стекло. Если машина будет стоять под открытым небом, нужно закрыть большие окна блестящими шторками. Это будет предотвращать высокую температуру в салоне, а значит – сохранит отделку интерьера и расположенное в нем оборудование.

Обеспечьте вентиляцию гаража. Да, гараж – выгодное хранилище с многих точек зрения, но он обязательно должен хорошо проветриваться. Если нет, будет велика вероятность коррозии кузова, особенно если машина не нова и ржавчина уже начала развиваться в закрытых полостях.

Защищайте резиновые детали. Об этом редко упоминают, но если машина хранится на солнце, резиновые элементы на ее поверхности подвергаются активному старению из-за облучения ультрафиолетом. Поэтому следует нанести на резиновые изделия тот или иной защитный препарат. В первую очередь речь идет об уплотнителях стекла, молдингах, щетках стеклоочистителей и шинах.

Кратко

Чаще владелец машины, которая долго стояла без дела, не замечает негативных последствий длительного простоя. Но когда-то в будущем, через несколько лет спустя, при случайном сравнении двух авто одной модели и одного возраста, будет казаться странной большая разница в их внешнем виде. "Нездоровый" белесый цвет пластиковых и резиновых деталей, трещины на торпедо, мутные фары и фонари, коррозия в разных зонах кузова – все это можно воспринимать как природные признаки возраста. Но они появляются гораздо позже, если за машиной ухаживают не только во время пользования, но и во время ее отдыха.