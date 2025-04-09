Як законно продати житло, якщо там зареєстрована дитина: поради юриста

Продаж житла, у якому зареєстровані діти, має низку юридичних обмежень, навіть якщо самі діти не є його власниками. Закон захищає житлові права неповнолітніх, тому для продажу такої нерухомості треба дозвіл органу опіки.
РБК-Україна розпитало голову комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівницю Адвокатського Бюро Тетяну Даниленко про те, чи можна продати житло, якщо у ньому прописані діти.
"Продаж нерухомості, в якій проживає неповнолітня дитина, є непростим юридичним завданням попри зовні нескладну конструкцію правочину купівлі-продажу", - каже юрист.
Законодавство чітко визначає, що будь-які дії щодо нерухомого майна, яке належить або зареєстроване на неповнолітніх, повинні забезпечувати їхні житлові права. Головний регулюючий орган у таких випадках - це орган опіки та піклування.
"Дозвіл органу опіки та піклування є обов’язковим у всіх випадках, коли йдеться про здійснення операцій з нерухомістю та учасниками цього процесу є особи віком до 18 років. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться протягом 10 днів", - пояснює Даниленко.
Важливо знати:
"Слід розмежувати дві можливі ситуації, коли: дитина є власником (співвласником) нерухомого майна, і коли дитина лише зареєстрована в житловому приміщенні", - говорить експерт.
У першому випадку потрібно зважити на таке:
"Лише у разі дотримання цих вимог орган опіки та піклування може надати згоду на продаж жилого приміщення. Іншими словами, батьки повинні придбати для дитини рівноцінне житло (або частку в житлі)", - наголошує Даниленко.
У другому випадку є два варіанти дій:
"За загальним правилом, місцем проживання дитини у віці до 14 років є місце проживання батьків (одного із них, усиновлювача, опікуна чи місцезнаходження закладу, в якому така особа проживає). По досягненню 14 років неповнолітня особа може на власний розсуд обирати місце свого проживання.
Постанова КМУ "Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дітей" № 866 від 24.09.2008 року встановлює відповідний перелік документів:
За словами Даниленко, якщо продати житло без дозволу органу опіки та піклування, то це не матиме правових наслідків.
"На вимогу заінтересованої особи такий правочин може бути визнаний судом дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідає інтересам фізичної особи, над якою встановлено опіку або піклування", - додає юрист.
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