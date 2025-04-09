Как законно продать жилье, если там зарегистрирован ребенок: советы юриста

Продажа жилья, в котором зарегистрированы дети, имеет ряд юридических ограничений, даже если сами дети не являются его владельцами. Закон защищает жилищные права несовершеннолетних, поэтому для продажи такой недвижимости нужно разрешение органа опеки.
РБК-Украина расспросило главу комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководительницу Адвокатского Бюро Татьяну Даниленко о том, можно ли продать жилье, если в нем прописаны дети.
"Продажа недвижимости, в которой проживает несовершеннолетний ребенок, является непростой юридической задачей, несмотря на внешне несложную конструкцию сделки купли-продажи", - говорит юрист.
Законодательство четко определяет, что любые действия в отношении недвижимого имущества, которое принадлежит или зарегистрировано на несовершеннолетних, должны обеспечивать их жилищные права. Главный регулирующий орган в таких случаях - это орган опеки и попечительства.
"Разрешение органа опеки и попечительства является обязательным во всех случаях, когда речь идет об осуществлении операций с недвижимостью и участниками этого процесса являются лица в возрасте до 18 лет. Разрешение на совершение сделок в отношении недвижимого имущества ребенка предоставляется органом опеки и попечительства после проверки, которая проводится в течение 10 дней", - объясняет Даниленко.
Важно знать:
"Следует разграничить две возможные ситуации, когда: ребенок является собственником (совладельцем) недвижимого имущества, и когда ребенок только зарегистрирован в жилом помещении", - говорит эксперт.
В первом случае нужно учесть следующее:
"Только в случае соблюдения этих требований орган опеки и попечительства может дать согласие на продажу жилого помещения. Иными словами, родители должны приобрести для ребенка равноценное жилье (или долю в жилье)", - отмечает Даниленко.
Во втором случаи есть два варианта действий:
"По общему правилу, местом жительства ребенка в возрасте до 14 лет является место жительства родителей (одного из них, усыновителя, опекуна или местонахождение учреждения, в котором такое лицо проживает). По достижению 14 лет несовершеннолетний может по своему усмотрению выбирать место своего проживания.
Постановление КМУ "О вопросах деятельности органов опеки и попечительства, связанной с защитой прав детей" № 866 от 24.09.2008 года устанавливает соответствующий перечень документов:
По словам Даниленко, если продать жилье без разрешения органа опеки и попечительства, то это не будет иметь правовых последствий.
"По требованию заинтересованного лица такая сделка может быть признана судом действительной, если будет установлено, что она отвечает интересам физического лица, над которым установлена опека или попечительство", - добавляет юрист.
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