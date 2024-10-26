Як захиститися від сказу: рекомендації від МОЗу

Сказ - це одне з найнебезпечніших вірусних захворювань у світі, що має 100% летальність у разі невчасного лікування після появи симптомів. Щороку від сказу гинуть тисячі людей, тому профілактика є надзвичайно важливою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Сказ вражає центральну нервову систему людини, і якщо не почати лікування до прояву симптомів, захворювання стає невиліковним.
Захворіти на сказ може будь-яка людина або тварина після укусу, подряпини або контакту зі слиною інфікованого ссавця через пошкоджену шкіру. Вірус не передається через кров або сечу тварини, але всі ссавці, включаючи лисиць, собак, котів, кажанів, їжаків та білок, можуть бути носіями хвороби.
В Україні діють антирабічні центри, де надається допомога при укусах тварин. Лікування зазвичай складається з 5 щеплень, а не з "40 уколів у живіт", як це часто міфологізують. Вакцинація запобігає розвитку хвороби у 96-99% випадків, і наразі всі області забезпечені вакциною, яка є безоплатною для пацієнтів.
Раніше у МОЗ розповіли, що можна робити після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця.
Крім того, повідомлялося, як отримати "доступні ліки" пацієнтам із розладами психіки та епілепсією.
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