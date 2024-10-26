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Как защититься от бешенства: рекомендации от Минздрава

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бешенство - это одно из самых опасных вирусных заболеваний в мире, которое имеет 100% летальность в случае несвоевременного лечения после появления симптомов. Ежегодно от бешенства погибают тысячи людей, поэтому профилактика чрезвычайно важна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Бешенство поражает центральную нервную систему человека, и если не начать лечение до проявления симптомов, заболевание становится неизлечимым.

Как предотвратить заболевание бешенством?

  1. Вакцинируйте домашних животных. Это самый эффективный способ уберечь и себя, и своего любимца.
  2. Избегайте контакта с дикими животными и не позволяйте вашим домашним любимцам приближаться к ним.
  3. При любом контакте с животным немедленно обращайтесь к врачу, не дожидаясь появления симптомов.

Заболеть бешенством может любой человек или животное после укуса, царапины или контакта со слюной инфицированного млекопитающего через поврежденную кожу. Вирус не передается через кровь или мочу животного, но все млекопитающие, включая лисиц, собак, кошек, летучих мышей, ежей и белок, могут быть носителями болезни.

Что делать, если вас укусило или поцарапало животное?

  1. Промывайте рану в течение 10-15 минут водой с мылом.
  2. Обработайте рану антисептиком и наложите повязку.
  3. Если рана сильно кровоточит, немедленно вызовите скорую.
  4. Как можно быстрее обратитесь к врачу для проведения прививки антирабической вакциной.

В Украине действуют антирабические центры, где оказывается помощь при укусах животных. Лечение обычно состоит из 5 прививок, а не из "40 уколов в живот", как это часто мифологизируют. Вакцинация предотвращает развитие болезни в 96-99% случаев, и сейчас все области обеспечены вакциной, которая является бесплатной для пациентов.

Ранее в Минздраве рассказали,что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка.

Кроме того, сообщалось, как получить "доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.

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Министерство здравоохранения Украины