UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як захистити себе від кишенькових злодіїв: поради від поліції

Ілюстративне фото: українцям нагадали, як уберегти себе від кишенькових злодіїв (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Досить часто українці стають жертвами кишенькових крадіїв.

Про те, як уберегти себе від небезпеки розповідає РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

Для того, щоб захиститися від кишенькових злодіїв, пропонуємо вам наступні поради:

  • носіть сумку тільки попереду і в застебнутому вигляді;
  • не демонструйте незнайомим людям наявні у вас кошти, дорогі телефони та інші гаджети;
  • сидячи в кафе, не залишайте гаманець або інші цінні речі в кишенях одягу, навіть якщо вона висить на спинці вашого стільця;
  • перебуваючи біля каси самообслуговування, не залишайте особисті речі в кошиках і візках для покупок;

Правоохоронці радять не втрачати з поля зору особисті речі. Адже трапляються ситуації, коли роблять підміну ваших сумок, портфелів, портмоне на власні. Також варто звертати увагу на осіб, що оточують вас. Якщо одна й та сама людина неодноразово зустрічається вам, придивляється до ваших речей або іншим чином викликає підозру, намагайтесь триматися від нього подалі.

"У разі, якщо ви стали жертвою кишенькової крадіжки, негайно повідомте про те, що трапилося в поліцію. Чим швидше ви це зробите, тим більше шансів знайти злодія і повернути ваші цінності", - кажуть у поліції.

Раніше РБК-Україна пояснювало,  що шахраї розсилають українцям повідомлення нібито від українських банків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПоліцейськіГрабіжники