Как защитить себя от карманников: советы от полиции

Для того чтобы защититься от карманников, предлагаем вам следующие советы:

носите сумку только впереди и в застегнутом виде;

не демонстрируйте незнакомым людям имеющиеся у вас средства, дорогие телефоны и прочие гаджеты;

сидя в кафе, не оставляйте кошелек или другие ценные вещи в карманах одежды, даже если она висит на спинке вашего стула;

находясь у кассы самообслуживания, не оставляйте личные вещи в корзинах и тележках для покупок;

Правоохранители советуют не терять из виду личные вещи. Ведь случаются ситуации, когда производят замену ваших сумок, портфелей, портмоне на собственные. Также стоит обращать внимание на окружающих вас лиц. Если один и тот же человек неоднократно встречается вам, присматривается к вашим вещам или иным образом вызывает подозрение, старайтесь держаться от него подальше.

"В случае, если вы стали жертвой карманного воровства, немедленно сообщите о случившемся в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти вора и вернуть ваши ценности", - говорят в полиции.

Ранее РБК-Украина объясняла, что мошенники рассылают украинцам сообщения якобы от украинских банков.

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