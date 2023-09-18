Як захистити побутові прилади під час віялових відключень: корисні поради

Осінню-зимою 2022 року через постійні російські обстріли українські енергетики змушені були регулярно відключати енергопостачання. Коли ж світло з’являлося, це часто призводило до стрибків напруги, що було одним з основних факторів виходу з ладу побутової техніки.
Які побутові електричні прилади чутливі до перепаду напруги та як їх захистити під час віялових відключень - в матеріалі РБК-Україна.
Періодичне відключення електроенергії спричиняє негативні наслідки для користувачів, а саме пошкодження чутливого електрообладнання та побутових приладів, холодильники, телевізори, пральні машини, насоси систем опалення тощо.
Енергетики радять після відключення електроенергії відключити від мережі всю техніку. Включати прилади бажано не одразу після повернення світла, а через годину-півтори. Також важливо підключати техніку поетапно, щоб не з'являвся різкий стрибок споживання.
Наразі існують Інші дієві способи захисту побутової техніки:
Водночас найоптимальнішим та надійним способом є встановлення реле контролю напруги для побутової техніки.
Дане реле вимикає прилади від мережі, якщо вона нестабільна, а потім підключає її назад, коли ситуація нормалізована. Реле найкраще підходить для холодильників, пральних машин та телевізорів.
Реле контролю напруги використовують: в офісних приміщеннях (для захисту комп'ютерів, принтерів та іншої електронної техніки від перенапруги та забезпечення їх стабільної роботи), в побуті (для захисту електронної техніки від перенапруги), в лікарнях (для захисту медичного обладнання від перенапруги та забезпечення його надійної роботи).
Реле контролю напруги можна встановлювати як окремий пристрій, так і вбудовувати в електронну техніку. Використання реле контролю напруги дозволяє забезпечити не тільки захист електронної техніки від перенапруги, а також забезпечує її стабільну роботу.
Також існують додаткові переваги реле:
Залежно від типу підключення розрізняють такі види пристроїв:
Сьогодні реле контролю напруги можна придбати в багатьох місцях, як в спеціалізованих магазинах електротехніки, так і на популярних інтернет-магазинах.
Наприклад, інтернет-магазин "Axiomplus" пропонує широкий асортимент реле напруги. Ціни та різновиди товарів європейських виробників дозволять обрати потрібний пристрій. Можете обирати самостійно, скориставшись описом і характеристиками чи звернутися за консультацією до спеціалістів.
Деякі виробники електронної техніки також можуть пропонувати реле контролю напруги для своїх пристроїв. У будь-якому разі перед покупкою рекомендується ознайомитися з характеристиками та відгуками про товар, а також звернутися до фахівців для отримання консультації.