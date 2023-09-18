Как защитить бытовые приборы во время веерных отключений: полезные советы

Периодическое отключение электроэнергии приводит к негативным последствиям для пользователей, а именно повреждения чувствительного электрооборудования и бытовых приборов, холодильники, телевизоры, стиральные машины, насосы систем отопления и т.д.

Энергетики рекомендуют после отключения электроэнергии отключить от сети всю технику. Включать приборы желательно не сразу после возвращения света, а через час-полтора. Также важно подключать технику поэтапно, чтобы не появлялся резкий скачок потребления.

Другие действенные способы защиты бытовой техники:

Установите стабилизатор напряжения. Он обеспечивает постоянный уровень напряжения, что позволяет оградить электронные устройства от перепадов напряжения. Используйте бесперебойные источники питания (UPS). Они обеспечивают электропитание при отключении электросети и позволяют сохранить данные на компьютерах. Установите автоматические выключатели защиты от перенапряжения. Они автоматически выключают электроприборы, когда напряжение превышает норму.

В то же время самым оптимальным и надежным способом является установка реле контроля напряжения для бытовой техники.

Данное реле отключает приборы от сети, если она нестабильна, а затем подключает ее назад, когда ситуация нормализована. Реле лучше всего подходит для холодильников, стиральных машин и телевизоров.

Реле контроля напряжения используют: в офисных помещениях (для защиты компьютеров, принтеров и другой электронной техники от перенапряжения и обеспечения их стабильной работы), в быту (для защиты электронной техники от перенапряжения), в больницах (для защиты медицинского оборудования от перенапряжения и обеспечение его надежной работы).

Реле контроля напряжений можно устанавливать как отдельное устройство, так и встраивать в электронную технику. Использование реле контроля напряжения позволяет обеспечить не только защиту электронной техники от перенапряжения, но также обеспечивает ее стабильную работу.

Также существуют дополнительные преимущества реле:

Сохранение энергии. Реле контроля напряжения позволяет уменьшить расход энергии, поскольку оно автоматически выключает электрический ток, когда напряжение падает ниже заданного уровня. Сохранение времени. Реле контроля напряжения позволяет избежать необходимости вручную выключать электрический ток при уменьшении напряжения, сохраняющего время и удобство. Улучшение безопасности. Реле контроля напряжения обеспечивает безопасность при выключении света, поскольку оно позволяет избежать потенциально опасных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие непредвиденных изменений напряжения. Увеличение срока эксплуатации оборудования. Реле контроля напряжения позволяет увеличить срок эксплуатации оборудования, поскольку оно обеспечивает защиту от непредсказуемых изменений напряжения, которые могут привести к повреждению оборудования. Уменьшение затрат на ремонт. Реле контроля напряжения позволяет снизить затраты на ремонт электронной техники, поскольку оно обеспечивает защиту от непредвиденных изменений напряжения, которые могут привести к повреждению оборудования.

Типовые виды реле

В зависимости от типа подключения различают следующие виды устройств:

Вилка-розетка

Реле напряжения однофазное: имеет штепсельную вилку, включаемую в домашнюю розетку. Через розетку на оборотной стороне подключается электроприбор, с которым будет работать реле. Используется для одного реже для группы устройств. Преимуществом есть широкий ассортимент различных производителей и относительно низкая стоимость. Благодаря простоте в эксплуатации спрос на домашнее применение.

Реле напряжения однофазное: имеет штепсельную вилку, включаемую в домашнюю розетку. Через розетку на оборотной стороне подключается электроприбор, с которым будет работать реле. Используется для одного реже для группы устройств. Преимуществом есть широкий ассортимент различных производителей и относительно низкая стоимость. Благодаря простоте в эксплуатации спрос на домашнее применение. Удлинитель

Похож на предыдущий вид. Различается большим количеством розеток для подключения бытовой техники. Осуществляет одновременную защиту группы электроприборов.

Похож на предыдущий вид. Различается большим количеством розеток для подключения бытовой техники. Осуществляет одновременную защиту группы электроприборов. Реле регулятор напряжения на DIN-рейке

Предпочтительно цифровое реле напряжения, устанавливаемое в распределительном шкафу. Предназначено для контроля и защиты электроприборов всего дома. Имеет широкий диапазон настроек и гораздо больше режимов (можно выставить минимальное, максимальное напряжение, задержку срабатывания).

Сегодня реле контроля напряжений можно приобрести во многих местах, как в специализированных магазинах электротехники, так и на популярных интернет-магазинах.

К примеру, интернет-магазин "Axiomplus" предлагает широкий ассортимент реле напряжения. Цены и разновидности товаров европейских производителей позволят выбрать требуемое устройство. Вы можете выбирать самостоятельно, воспользовавшись описанием и характеристиками или обратиться за консультацией к специалистам.

Некоторые изготовители электронной техники также могут предлагать реле контроля напряжения для своих устройств. В любом случае перед покупкой рекомендуется ознакомиться с характеристиками и отзывами о товаре, а также обратиться к специалистам для получения консультации.