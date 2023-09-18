Как защитить бытовые приборы во время веерных отключений: полезные советы

Осенью-зимой 2022 года из-за постоянных российских обстрелов украинские энергетики вынуждены были регулярно отключать энергоснабжение. Когда же свет появлялся, это часто приводило к скачкам напряжения, что являлось одним из основных факторов выхода из строя бытовой техники.
Какие бытовые электрические приборы чувствительны к перепаду напряжения и как их защитить во время веерных отключений - в материале РБК-Украина.
Периодическое отключение электроэнергии приводит к негативным последствиям для пользователей, а именно повреждения чувствительного электрооборудования и бытовых приборов, холодильники, телевизоры, стиральные машины, насосы систем отопления и т.д.
Энергетики рекомендуют после отключения электроэнергии отключить от сети всю технику. Включать приборы желательно не сразу после возвращения света, а через час-полтора. Также важно подключать технику поэтапно, чтобы не появлялся резкий скачок потребления.
Другие действенные способы защиты бытовой техники:
В то же время самым оптимальным и надежным способом является установка реле контроля напряжения для бытовой техники.
Данное реле отключает приборы от сети, если она нестабильна, а затем подключает ее назад, когда ситуация нормализована. Реле лучше всего подходит для холодильников, стиральных машин и телевизоров.
Реле контроля напряжения используют: в офисных помещениях (для защиты компьютеров, принтеров и другой электронной техники от перенапряжения и обеспечения их стабильной работы), в быту (для защиты электронной техники от перенапряжения), в больницах (для защиты медицинского оборудования от перенапряжения и обеспечение его надежной работы).
Реле контроля напряжений можно устанавливать как отдельное устройство, так и встраивать в электронную технику. Использование реле контроля напряжения позволяет обеспечить не только защиту электронной техники от перенапряжения, но также обеспечивает ее стабильную работу.
Также существуют дополнительные преимущества реле:
В зависимости от типа подключения различают следующие виды устройств:
Сегодня реле контроля напряжений можно приобрести во многих местах, как в специализированных магазинах электротехники, так и на популярных интернет-магазинах.
К примеру, интернет-магазин "Axiomplus" предлагает широкий ассортимент реле напряжения. Цены и разновидности товаров европейских производителей позволят выбрать требуемое устройство. Вы можете выбирать самостоятельно, воспользовавшись описанием и характеристиками или обратиться за консультацией к специалистам.
Некоторые изготовители электронной техники также могут предлагать реле контроля напряжения для своих устройств. В любом случае перед покупкой рекомендуется ознакомиться с характеристиками и отзывами о товаре, а также обратиться к специалистам для получения консультации.