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Як захистити облікові записи у соцмережах: поради кіберполіції

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Багато шахрайських схем ґрунтуються на заволодінні обліковими записами користувачів у месенджерах, соціальних мережах та онлайн-сервісах. Щоб захистити себе, важливо використовувати надійні паролі та правильно ними користуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіберполіції.

При створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль до акаунту. Логін є віртуальним ім’ям користувача, а пароль - ключем для входу. Якщо пароль є ненадійним, то зловмиснику простіше зламати акаунт і отримати доступ до особистої інформації користувача.

Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад при створенні паролів та користуванні обліковими записами:

  • Створіть пароль з не менше 8 символів.
  • Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису.
  • Не використовуйте як пароль ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження.
  • Уникайте фраз щоденного вжитку (цитат, назв творів тощо).
  • Негайно змінюйте паролі, якщо є підозра, що їх скомпрометовано.
  • Не зберігайте записані паролі в чохлі мобільного телефону або у відкритому вигляді біля комп'ютера.
  • Не надсилайте паролі у месенджерах та не повідомляйте їх стороннім особам.
  • Налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо.
  • Перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту.
  • Регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах.
  • Використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення та антивірусне програмне забезпечення.

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Киберполиция