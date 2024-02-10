Як захистити облікові записи у соцмережах: поради кіберполіції

Багато шахрайських схем ґрунтуються на заволодінні обліковими записами користувачів у месенджерах, соціальних мережах та онлайн-сервісах. Щоб захистити себе, важливо використовувати надійні паролі та правильно ними користуватися.
При створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль до акаунту. Логін є віртуальним ім’ям користувача, а пароль - ключем для входу. Якщо пароль є ненадійним, то зловмиснику простіше зламати акаунт і отримати доступ до особистої інформації користувача.
Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад при створенні паролів та користуванні обліковими записами:
Створіть пароль з не менше 8 символів.
Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису.
Не використовуйте як пароль ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження.
Уникайте фраз щоденного вжитку (цитат, назв творів тощо).
Негайно змінюйте паролі, якщо є підозра, що їх скомпрометовано.
Не зберігайте записані паролі в чохлі мобільного телефону або у відкритому вигляді біля комп'ютера.
Не надсилайте паролі у месенджерах та не повідомляйте їх стороннім особам.
Налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо.
Перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту.
Регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах.
Використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення та антивірусне програмне забезпечення.